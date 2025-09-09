Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Toàn quyền Úc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
09/09/2025 21:10 GMT+7

Chiều tối 9.9, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân Simeon Beckett đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 - 12.9, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Úc Nguyễn Hùng Tâm.

Toàn quyền Úc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam- Ảnh 1.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân đến sân bay quốc tế Nội Bài tối 9.9

ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam có ông Jeff Barnes, Phó trợ lý của Toàn quyền; ông Robert Ayling, Thư ký Báo chí; bà Natalie Kolobaric, Thư ký Chiến lược và Kế hoạch; bà Tiffany McCormack, Thư ký riêng và nghi lễ; bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đối với Úc, chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, việc đón Toàn quyền Úc đến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là Úc, nước có vai trò quan trọng ở khu vực, trước đây là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện có quan hệ hợp tác rất hiệu quả và tích cực với Việt Nam.

"Chuyến thăm chắc chắn sẽ góp phần không ngừng củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Cùng với đó, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục được bồi đắp", Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định.

úc Toàn quyền Úc Việt Nam
