Chủ tịch nước: Cập nhật kiến thức mới về chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng

Sáng 15.9, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 tại Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu, lãnh đạo Học viện Quốc phòng ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; đào tạo hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ khoa học quân sự, hàng trăm cán bộ cao cấp quân đội của một số nước; tổ chức nhiều khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho học viên của 34 quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định, học viện là điểm sáng về nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của Học viện Quốc phòng, Chủ tịch nước đề nghị học viện cần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội; tạo bước đột phá về chương trình, phương pháp huấn luyện - đào tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước lưu ý cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới về khoa học quân sự, nhất là phương thức tác chiến hiện đại, tác chiến đa miền, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng..., lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp.

Đồng thời, bám sát thực tiễn nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh của đất nước, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, đặc biệt coi trọng trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch nước thăm thư viện của Học viện Quốc phòng, trao đổi với các đại biểu ẢNH: TTXVN

Phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam

Cùng đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của đất nước với sức mạnh thời đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, học viện cần nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế; các hoạt động hợp tác cần đa dạng, kết hợp chặt chẽ, sinh động giữa trao đổi, chia sẻ tri thức với quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, con người, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước cũng lưu ý phải xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà khoa học của học viện phải là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn; tiên phong trong tư tưởng, sáng tạo trong hành động, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và truyền cảm hứng cho học viên bằng chính nhân cách, tri thức, trách nhiệm.

Đối với các học viên, Chủ tịch nước yêu cầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong kỷ nguyên mới; chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, tham mưu, chỉ huy, quản trị hiện đại.

Trước đó, Chủ tịch nước đã dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên học viện; thăm Phòng truyền thống và thư viện Học viện Quốc phòng.