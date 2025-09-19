Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Pakistan - Ả Rập Xê Út: Liên minh liên kết số phận

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
19/09/2025 07:18 GMT+7

Pakistan và Ả Rập Xê Út vốn là đồng minh quân sự của nhau từ rất nhiều năm nay. Quan hệ song phương này luôn tốt đẹp bất chấp mọi biến động về chính trị và xã hội ở cả hai quốc gia. Mặc dù vậy, cả khu vực Nam Á và vùng Vịnh, Trung Đông vẫn bất ngờ khi Pakistan và Ả Rập Xê Út ký kết Thỏa thuận phòng thủ chiến lược lẫn nhau.

Pakistan - Ả Rập Xê Út: Liên minh liên kết số phận - Ảnh 1.

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman (phải) trong lễ tiếp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif

ảnh: REuters

Việc ký kết thỏa thuận này được công bố trong tuyên bố chung của thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhân chuyến thăm của ông Sharif đến Ả Rập Xê Út. Lý do của sự bất ngờ là thỏa thuận phòng thủ lẫn nhau mới trên xác định một trong hai bên bị ai đó khác tấn công thì có nghĩa là cả hai đều bị tấn công.

Ngôn từ này sao chép nguyên cả lời văn lẫn tinh thần cam kết của các thành viên NATO về đảm bảo an ninh cho nhau. Ngay lập tức, bước liên minh liên kết số phận này của Pakistan và Ả Rập Xê Út được đặt dưới tác động của xung đột biên giới mới đây giữa Pakistan và Ấn Độ, cũng như cuộc không kích của Israel vào Qatar.

Xem ra cả hai quốc gia trên đều từ những diễn biến chính trị an ninh thời sự nhất ở hai khu vực đã đi đến nhận thức và rút ra bài học là cần phải thể chế hóa hơn nữa, thậm chí lên đến mức độ cao nhất mối quan hệ đồng minh chính trị và quân sự, quốc phòng, an ninh chiến lược. Cả hai có vẻ như đều không tin tưởng vào vai trò và khả năng của Mỹ về duy trì an ninh và ổn định cho cả hai khu vực, đồng thời thấy có lý do xác đáng để phòng ngừa Israel manh động quân sự ảnh hưởng tới chủ quyền và an ninh của họ.

Cho nên thỏa thuận trên không chỉ ràng buộc Pakistan và Ả Rập Xê Út vào cùng chung số phận an ninh mà còn khiến cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Israel thêm khó khả thi cũng như làm suy giảm vai trò và ảnh hưởng của Mỹ ở hai khu vực.

