Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận phòng thủ chung với quốc gia hạt nhân Pakistan

Theo AP, thỏa thuận phòng thủ chiến lược song phương giữa Ả Rập Xê Út và Pakistan được ký kết vào ngày 17.9, trong chuyến thăm của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tới Riyadh theo lời mời của thái tử Mohammed bin Salman.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chụp ảnh chung sau khi ký thỏa thuận phòng thủ chung ngày 17.9 tại Riyadh ẢNH: REUTERS

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Sharif và thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, thỏa thuận có tên chính thức là "Thỏa thuận Phòng thủ Chiến lược Tương hỗ".

Theo một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Pakistan đưa ra, thỏa thuận nêu rõ rằng "bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại một trong hai quốc gia sẽ được coi là hành động xâm lược chống lại cả hai".

Thỏa thuận được ký kết sau khi căng thẳng gia tăng trong khu vực sau cuộc không kích của Israel nhằm vào giới thủ lĩnh Hamas tại thủ đô Doha của Qatar ngày 9.9 khiến 6 người thiệt mạng.

Thỏa thuận này "nhằm mục đích phát triển các khía cạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước và tăng cường khả năng răn đe chung chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào", theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận này có bắt buộc Pakistan bảo vệ Ả Rập Xê Út bằng vũ khí hạt nhân, một quan chức cấp cao giấu tên của Riyadh nói với Reuters: "Đây là thỏa thuận phòng thủ toàn diện bao hàm toàn bộ phương tiện quân sự".

Việc ký kết diễn ra vài tháng sau cuộc xung đột đẫm máu giữa Pakistan và Ấn Độ hồi tháng 5 làm hơn 70 người thiệt mạng ở cả hai phía, theo AFP.

Vào tháng 4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi đó đang thăm Ả Rập Xê Út thì phải cắt ngắn chuyến đi sau vụ nổ súng chết người nhằm vào khách du lịch ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, châm ngòi cho cuộc xung đột nêu trên.

Ấn Độ và Pakistan, cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân, từ lâu đã cáo buộc nhau hậu thuẫn các lực lượng vũ trang nhằm gây bất ổn cho nhau. Ả Rập Xê Út được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu xung đột.



Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Trong nhiều năm qua, nước này là nhà cung cấp dầu mỏ chủ chốt cho Ấn Độ lẫn Pakistan. Nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ, với Ả Rập Xê Út được xếp hạng là nhà cung cấp lớn thứ ba theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Pakistan cũng đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Ả Rập Xê Út trong nhiều thập niên, với hơn 2,5 triệu công dân nước này ước tính đang sinh sống và làm việc tại vương quốc vùng Vịnh.