Thế giới Góc nhìn

Liên thủ đối phó cùng đối thủ

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
20/08/2025 09:38 GMT+7

Không chỉ có chuyện tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở vùng Kashmir mà còn cả bối cảnh tình hình chính trị an ninh khu vực và chính trị thế giới hiện tại làm cho chuyến thăm Ấn Độ của ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự T.Ư Đảng kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc, có được ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng đối với hai nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 19.8 tại New Delhi

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 19.8 tại New Delhi

ảnh: reuters

Sau cuộc đụng độ quân sự cách đây 5 năm, hai nước này đã ký thỏa thuận tiến hành tuần tra chung ở dọc tuyến biên giới chung và triệt thoái bớt quân đội mà hai bên đã triển khai dọc tuyến biên giới chung này. Dù vậy, an ninh và ổn định ở nơi đây vẫn chưa được đảm bảo. Trung Quốc và Ấn Độ còn phải thương thảo với nhau nhiều và còn phải rất vất vả mới có thể tạo dựng được đủ mức độ tin cậy lẫn nhau để giải quyết được ổn thỏa và lâu bền tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Có 2 chuyện chính trị thời sự khác nữa khiến Trung Quốc và Ấn Độ phải tăng cường nỗ lực hóa giải bất đồng và xích lại gần nhau. Chuyện thứ nhất là cả Trung Quốc và Ấn Độ hiện đều là mục tiêu tấn công rất quyết liệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc thương chiến. Đồng thời, cả hai cũng còn thuộc diện những đối tác kinh tế và thương mại quan trọng của Mỹ bị ông Trump nhắm tới trừng phạt thứ cấp do nhập khẩu khối lượng lớn năng lượng từ Nga.

Chuyện thứ hai là sự cải thiện rất đáng kể của mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan. Mới đây, ông Trump đã có được với Pakistan hiệp ước hợp tác song phương về năng lượng. Ông Trump không chỉ gây dựng và gia tăng được đáng kể ảnh hưởng của Mỹ ở Pakistan, mà còn cả ảnh hưởng địa chính trị ở khu vực Nam Á, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp tới lợi ích chiến lược của Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực này. Ông Trump đã biến nước Mỹ trở thành đối thủ chung của Trung Quốc và Ấn Độ trên nhiều phương diện, thôi thúc hai nước này liên thủ để đối phó cùng đối thủ.

