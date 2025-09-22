EU coi trọng đối tác xa

Nó vừa thay thế vừa dựa trên nền tảng và kế thừa khuôn khổ "Quan hệ đối tác chiến lược EU - Ấn Độ: Lộ trình đến năm 2025" được EU thông qua và triển khai thực hiện từ năm 2020. Hai bên dự tính sẽ thông qua văn kiện chính sách này tại cuộc gặp cấp cao song phương vào đầu năm 2026.

Trong văn kiện định hướng chiến lược mới, EU xác định và tập trung vào 5 lĩnh vực hợp tác trọng tâm là phát triển thịnh vượng và tăng trưởng bền vững, hợp tác công nghệ và sáng tạo, hợp tác an ninh và quốc phòng, kết nối đối tác và các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy mối quan hệ nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hồi tháng 2.2025 ảnh: reuters

Với chiến lược mới này, EU thể hiện rất rõ ràng sự coi trọng lớn hơn và ưu tiên cao hơn cho việc phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với đối tác xa cách về địa lý là Ấn Độ. EU theo đuổi những lợi ích chiến lược về địa chính trị và kinh tế trước mắt cũng như lâu dài trong bối cảnh chính trị thế giới chuyển biến rất sôi động và nhanh chóng. EU muốn đa dạng hóa nguồn cung ứng từ những quốc gia mà khối này không có hoặc ít khúc mắc để tránh phụ thuộc vào một hay một vài nguồn cung lâu nay.

Trong bối cảnh tình hình ấy, Ấn Độ ngày càng thêm hấp dẫn và quan trọng đối với EU. Ấn Độ có ảnh hưởng lớn trong thế giới bên ngoài khối phương Tây, có thể trở thành đối trọng đắc dụng cho EU trong quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và Nga. Thị trường Ấn Độ lại đầy tiềm năng. EU vừa muốn liên kết Ấn Độ vào chuỗi giá trị của mình vừa muốn chinh phục thị trường Ấn Độ. Vì thế, việc coi trọng đối tác xa vừa cần vừa nên.