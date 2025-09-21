Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Phái đoàn Hạ viện Mỹ lần đầu thăm Trung Quốc từ năm 2019

Vi Trân
Vi Trân
21/09/2025 17:55 GMT+7

Một nhóm các nhà lập pháp Mỹ ngày 21.9 đến Trung Quốc trong chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn Hạ viện Mỹ từ năm 2019.

Reuters đưa tin nhóm các nhà lập pháp Mỹ do hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Smith dẫn đầu đã đến Bắc Kinh trong ngày 21.9. Ông Smith là cựu Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ và giờ là quan chức cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại ủy ban này.

Phái đoàn Hạ viện Mỹ lần đầu thăm Trung Quốc từ năm 2019- Ảnh 1.

Phái đoàn hạ nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ thăm Trung Quốc ngày 21.9

ẢNH: REUTERS

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn Hạ viện Mỹ đến Trung Quốc kể từ năm 2019. Chuyến thăm gần nhất của phái đoàn Thượng viện Mỹ đến Trung Quốc là vào năm 2023. 

Chuyến thăm lần này diễn ra giữa lúc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tăng cường liên lạc nhằm ổn định mối quan hệ song phương. Phái đoàn được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tiếp đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lý nói rằng chuyến thăm "phá băng" sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương. "Điều quan trọng cho hai nước là có thêm những trao đổi và hợp tác. Việc này không chỉ tốt cho hai nước mà còn mang ý nghĩa quan trọng cho thế giới", ông Lý nói.

Đáp lại, hạ nghị sĩ Smith cho biết hai bên đồng ý về mục tiêu bao quát của chuyến thăm và có thể thừa nhận rằng hai nước còn việc phải làm để tăng cường mối quan hệ. "Chắc chắn là thương mại và kinh tế nằm trên tốp của danh sách nhưng chúng tôi cũng rất tập trung về đối thoại giữa quân đội hai bên. Là thành viên Ủy ban Quân vụ, tôi quan ngại sâu sắc khi hai quân đội không liên lạc nhiều hơn", ông Smith nói.

Phái đoàn Hạ viện Mỹ lần đầu thăm Trung Quốc từ năm 2019- Ảnh 2.

Hạ nghị sĩ Adam Smith bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh ngày 21.9

ẢNH: REUTERS

"Chúng ta cần thêm những chuyến trao đổi như vậy và chúng tôi hy vọng, theo lời của ngài, rằng chuyến thăm này sẽ phá băng và chúng ta sẽ bắt đầu có thêm những hoạt động trao đổi như vậy", vị nghị sĩ bổ sung. Phái đoàn Mỹ sẽ ở Trung Quốc đến ngày 25.9, theo AP.

Chuyến thăm được công bố trong tháng này, diễn ra sau cuộc điện đàm hôm 19.9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi cả hai nước đang tìm kiếm một lối thoát khỏi giai đoạn quan hệ căng thẳng trên nhiều lĩnh vực.

Ông Smith nói với NBC News vào ngày 9.9 rằng việc mở ra đối thoại song phương là rất quan trọng.

"Chỉ nói chuyện với Trung Quốc không có nghĩa là tán thành mọi điều họ làm. Trung Quốc là một quốc gia lớn mạnh. Chúng tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng tôi cần thảo luận về điều đó", ông nói.

Ngay sau khi chuyến thăm được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân, nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn xung đột với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ các lợi ích quan trọng của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thấy gì từ cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung ?

Thấy gì từ cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm trực tiếp với ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước Trung Quốc, và kết quả được cho tích cực nhưng liệu đã đạt đột phá cho quan hệ Mỹ - Trung?

