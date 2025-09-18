Ấn Độ báo động vì ký sinh trùng 'ăn não' hiếm gặp lan rộng

Các quan chức Ấn Độ ngày 18.9 báo cáo 19 ca tử vong và 72 ca nhiễm amip Naegleria fowleri (còn được gọi là amip ăn não) trong năm 2025. Trong số đó có 9 ca tử vong và 24 ca nhiễm mới chỉ riêng trong tháng 9. Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ, theo tờ South China Morning Post.

Người dân di chuyển trên thuyền ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ ẢNH: REUTERS

Bệnh nhân có độ tuổi đa dạng, từ em bé 3 tháng tuổi đến cụ ông 92 tuổi. Theo số liệu năm 2024, loại amip này đã khiến 9 người tử vong trong số 36 trường hợp nhiễm bệnh.

Bác sĩ Altaf Ali thuộc lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Ấn Độ nói với Hãng tin AFP rằng các quan chức đang "tiến hành xét nghiệm trên quy mô lớn trên toàn bang Kerala để phát hiện và điều trị các trường hợp".

Ông Altaf Ali cảnh báo: "Điều đáng lo ngại là năm nay các ca bệnh mới xuất hiện trên khắp tiểu bang, trái ngược với những khu vực cụ thể trước đây".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết loại vi khuẩn này thường được gọi là "amip ăn não" vì nó có thể "xâm nhập vào não bộ và phá hủy mô não". Nếu amip xâm nhập vào não, chúng có thể gây nhiễm trùng. Theo thống kê, hơn 95% số người bị nhiễm trùng tử vong.

CDC Mỹ lưu ý rằng nhiễm trùng "rất hiếm nhưng hầu như luôn gây tử vong". Theo CDC Mỹ, từ năm 1962 đến năm 2021, chỉ có 4 trong số 154 người ở Mỹ sống sót sau khi bị nhiễm trùng amip ăn não.

"Amip ăn não" sống chủ yếu trong các vùng nước ngọt nông và ấm như sông, hồ. Vi khuẩn xâm nhập qua đường mũi và nhanh chóng phá hủy mô não. Bệnh này không lây truyền từ người sang người.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết các triệu chứng khi nhiễm "amip ăn não" bao gồm đau đầu, sốt và nôn mửa, sau đó nhanh chóng tiến triển thành "co giật, thay đổi trạng thái tinh thần, ảo giác và hôn mê". Kể từ năm 1962, gần 500 trường hợp nhiễm đã được báo cáo trên toàn thế giới, chủ yếu ở Mỹ, Ấn Độ, Pakistan và Úc.