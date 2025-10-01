Ấn Độ tương kế, tựu kế trước Trung Quốc

Quản lý và sử dụng nước ở các dòng sông chảy qua nhiều quốc gia luôn là một trong những vấn đề phức tạp, tế nhị và nan giải giữa các quốc gia liên quan. Đối với Ấn Độ và Trung Quốc thì lại càng như vậy.

Đối với quốc gia, đập thủy điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và cho cung ứng và đảm bảo an ninh năng lượng. Nhưng đồng thời, đập thủy điện trên những con sông chảy qua nhiều quốc gia có thể trở thành vũ khí trong quan hệ đối ngoại của quốc gia với các nước láng giềng. Đấy cũng chính là mối quan ngại sâu sắc lâu nay của Ấn Độ và Bangladesh về siêu đập thủy điện của Trung Quốc ở vùng Tây Tạng.

Dự án xây dựng đập thủy điện ở sông Dibang, một nhánh của sông Brahmaputra ở Ấn Độ Ảnh: AFP

Đập thủy điện trữ lại lượng nước lớn khiến toàn bộ hệ sinh thái ở vùng trung lưu và hạ lưu tính từ đó bị ảnh hưởng rõ rệt và thường rất tai hại, đặc biệt vào mùa hạn hán. Khi xả nước, đập thủy lợi có thể gây ra úng lụt ở vùng nước chảy qua.

Ấn Độ giờ dùng đúng kế sách xây dựng đập thủy lợi lớn của Trung Quốc để đối phó Trung Quốc. Sự khác biệt duy nhất là Trung Quốc xây dựng đập thủy lợi cực lớn thì Ấn Độ xây dựng mạng lưới đập thủy điện quy mô nhỏ hơn nhưng ở phạm vi rộng lớn hơn.

Bên cạnh mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cung ứng và đảm bảo an ninh năng lượng, mục đích của Ấn Độ còn là khẳng định chủ quyền quốc gia đối với nguồn nước từ dòng sông này, giảm thiểu tối đa tác động nguy hại của việc Trung Quốc hạn chế dòng chảy về xuôi hay đột ngột xả nước, tức là chủ động phòng ngừa mọi kịch bản có thể xảy ra và tạo thế cho đàm phán sau này với Trung Quốc...