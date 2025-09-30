Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc muốn cùng Triều Tiên 'chống bá quyền'

Văn Khoa
Văn Khoa
30/09/2025 05:16 GMT+7

Trong cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên, hai bên cam kết hợp tác phát triển quan hệ song phương và bảo vệ lợi ích chung.

Tân Hoa xã ngày 29.9 đưa tin trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Choe Son-hui tại Bắc Kinh hôm 28.9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ song phương luôn là đường lối chiến lược kiên định của đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc. Ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp và hợp tác với Triều Tiên trong các vấn đề khu vực và quốc tế, phản đối mọi hình thức bá quyền, bảo vệ lợi ích chung của cả hai bên cũng như công bằng và chính nghĩa quốc tế, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc muốn cùng Triều Tiên “chống bá quyền” - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 28.9

Ảnh: Reuters

Trong cuộc hội đàm với ông Vương, bà Choe đã chuyển thông điệp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước là bất biến và cần được phát triển để đáp ứng nhu cầu của thời đại, theo Hãng thông tấn KCNA ngày 29.9. Bà Choe nhắc lại rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh hôm 3.9, nhà lãnh đạo Kim và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thiết lập một phương hướng và nguyên tắc cơ bản cho mối quan hệ song phương nhằm đáp ứng nhu cầu của tình hình quốc tế đang thay đổi.

Cũng theo KCNA, hai ngoại trưởng đã đạt được sự đồng thuận "hoàn toàn" trong những cuộc thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế trong cuộc hội đàm hôm 28.9. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của bà Choe với ông Vương trong chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày của bà, bắt đầu từ ngày 27.9, theo Hãng tin Yonhap.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này là chuyến thăm thứ hai của Ngoại trưởng Choe trong vòng chưa đầy một tháng, sau khi bà cùng nhà lãnh đạo Kim tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày 3.9. Khi đó, nhà lãnh đạo Kim và Chủ tịch Tập đã có cuộc hội đàm đầu tiên sau hơn 6 năm, dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương đã trở lại đúng hướng, theo Yonhap.

