Thế giới

Venezuela, Triều Tiên đề cập khả năng đối thoại với Mỹ

Khánh An
Khánh An
23/09/2025 05:00 GMT+7

Hãng Reuters ngày 22.9 dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đề nghị đối thoại trực tiếp với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Mỹ tấn công tàu từ quốc gia Nam Mỹ này với lý do chở những kẻ buôn lậu ma túy.

Trong thư gửi ông Trump, nhà lãnh đạo Venezuela bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Venezuela đóng vai trò lớn trong hoạt động buôn bán ma túy, khi cho biết chỉ 5% lượng ma túy sản xuất tại Colombia được vận chuyển qua Venezuela, trong đó 70% đã bị lực lượng chức năng Venezuela vô hiệu hóa và tiêu hủy. Ông Maduro hy vọng 2 bên "có thể cùng nhau đánh bại những sự sai lệch đã làm hoen ố mối quan hệ của chúng ta, vốn phải mang tính lịch sử và hòa bình".

Venezuela, Triều Tiên đề cập khả năng đối thoại với Mỹ - Ảnh 1.

Ông Kim (phải) và ông Trump gặp nhau tại khu phi quân sự liên Triều vào năm 2019

Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho hay cá nhân ông vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về Tổng thống Trump, khẳng định Triều Tiên sẵn sàng quay lại đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ cái mà ông gọi là "ảo tưởng phi lý" khi muốn Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

 Ông Kim và ông Trump từng gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cụ thể vào các năm 2018, 2019, trước khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc mà không đạt được thỏa thuận. 

Ông Kim Jong-un nhắc ‘kỷ niệm đẹp’ với ông Trump, nêu điều kiện đàm phán

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định việc chế tạo vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo an ninh là vấn đề của sự sống còn đối với Triều Tiên, trước những mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Kim bác bỏ những đề xuất đối thoại gần đây từ Mỹ và Hàn Quốc vì đối phương "thiếu thành ý", và mục tiêu cuối cùng của họ, theo ông, vẫn là làm suy yếu và lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.

Mỹ chưa bình luận về các phát biểu trên của Venezuela và Triều Tiên.

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Triều Tiên Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump
