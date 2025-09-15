Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Triều Tiên khẳng định quan trọng về vị thế hạt nhân quốc gia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/09/2025 07:40 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cho biết vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này đã được quy định 'vĩnh viễn' trong luật pháp.

Phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ngày 15.9 cũng đã lên án những tuyên bố "lỗi thời" của Mỹ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên tại phiên họp gần đây của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Triều Tiên khẳng định quan trọng về vị thế hạt nhân quốc gia - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân tại một địa điểm không được tiết lộ

ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi kịch liệt lên án và bác bỏ hành động khiêu khích của Mỹ khi [Mỹ] một lần nữa tiết lộ ý định thù địch của mình đối với Triều Tiên, và [chúng tôi] bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những hậu quả tiêu cực mà hành động này gây ra", theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Triều Tiên cho hay dù Mỹ chỉ trích việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân là bất hợp pháp, nhưng chính Washington mới là bên làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế thông qua việc phát triển loại vũ khí này một cách toàn diện.

"Vị thế của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, vốn đã được quy định vĩnh viễn trong luật cơ bản và tối cao của nhà nước, đã trở nên không thể đảo ngược", tuyên bố nêu rõ. Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẽ kiên quyết phản đối và bác bỏ mọi nỗ lực nhằm thay đổi vị thế hiện tại.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang thúc đẩy các chương trình hạt nhân và vũ khí.

Tổng thống Trump nói muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một viện nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Tại đây, ông cho biết động cơ mới này sẽ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 thế hệ tiếp theo.

Ông Kim Jong Un ngày 13.9 cho biết nước này sẽ trình bày chính sách cùng phát triển vũ khí hạt nhân và sức mạnh quân sự thông thường trong cuộc họp quan trọng sắp tới của đảng cầm quyền.

Cùng ngày, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã lên án cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cảnh báo hành động phô trương sức mạnh liều lĩnh này sẽ dẫn tới những hậu quả bất lợi.

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình sẵn sàng tăng cường giao tiếp chiến lược với Triều Tiên

Ông Tập Cận Bình sẵn sàng tăng cường giao tiếp chiến lược với Triều Tiên

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác chặt chẽ với CHDCND Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên mãi ủng hộ lợi ích của Trung Quốc

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên ủng hộ quân đội Nga như 'bổn phận anh em'

