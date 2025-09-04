Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên ủng hộ quân đội Nga như 'bổn phận anh em'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp bên lề lễ kỷ niệm ngày Nhật Bản chính thức đầu hàng trong Thế chiến 2 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 3.9.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3.9, trong ảnh do KCNA công bố Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo đã tháp tùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh hôm 3.9, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo 3 nước gặp nhau kể từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh, theo Reuters.

Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim là cơ hội đầu tiên ông gặp cả ông Putin và ông Tập, cũng như giao lưu với hơn 20 nhà lãnh đạo quốc gia khác tham dự các sự kiện ở Bắc Kinh hôm 3.9.

Hình ảnh của truyền thông nhà nước cho thấy ông Kim đứng hoặc đi cạnh ông Putin và ông Tập với nụ cười trên môi.

"Đồng chí Kim Jong-un và Tổng thống Putin đã trao đổi quan điểm thẳng thắn về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng", KCNA viết. Ông Putin "đánh giá cao" những binh sĩ Triều Tiên đang chiến đấu chống lại Ukraine và cho hay mối quan hệ giữa hai nước là "mối quan hệ đặc biệt về lòng tin, tình hữu nghị và liên minh", theo KCNA.

Các vũ khí đáng chú ý trong duyệt binh ở Trung Quốc

Cũng theo KCNA, ông Kim và ông Putin đã thảo luận chi tiết về các kế hoạch hợp tác dài hạn và tái khẳng định "ý chí kiên định" của họ trong việc nâng tầm quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Năm ngoái, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Nga đã ký một hiệp ước phòng thủ chung, trong đó quy định mỗi bên hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công vũ trang.

Triều Tiên đã gửi binh sĩ, đạn pháo và tên lửa đến Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Reuters. Trong tuần này, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc ước tính rằng khoảng 2.000 binh sĩ Triều Tiên được cử đến chiến đấu cho Nga đã thiệt mạng.

NIS tin rằng Triều Tiên có kế hoạch triển khai thêm 6.000 quân, với khoảng 1.000 binh sĩ chiến đấu hiện đang có mặt tại Nga, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với thông tin từ NIS.