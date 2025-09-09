Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Tập Cận Bình sẵn sàng tăng cường giao tiếp chiến lược với Triều Tiên

Trí Đỗ
09/09/2025 07:25 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác chặt chẽ với CHDCND Triều Tiên.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9.9, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh.

Ông Tập Cận Bình sẵn sàng tăng cường giao tiếp chiến lược với Triều Tiên - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau tại Bắc Kinh ngày 4.9.2025

ẢNH: REUTERS

"Phía Trung Quốc sẵn sàng chung tay thúc đẩy tình hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của 2 nước, thông qua việc tăng cường giao lưu chiến lược, các chuyến thăm cấp cao và hợp tác chặt chẽ với phía Triều Tiên", KCNA dẫn lời ông Tập Cận Bình.

KCNA dẫn lời ông Tập phát biểu: "Đây là chính sách chiến lược nhất quán và kiên định của đảng và chính phủ Trung Quốc nhằm bảo vệ, củng cố và phát triển thành công quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên".

Tuần trước, ông Tập và ông Kim đã gặp nhau tại Bắc Kinh khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít. Tại cuộc gặp đầu tiên sau 6 năm, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn với Triều Tiên trong các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Các chuyên gia cho rằng chuyến thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa 2 bên.

Cũng trong ngày 9.9, KCNA cho biết ông Kim đã thị sát cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao được chế tạo bằng sợi carbon.

Ông Kim cho biết sự phát triển của động cơ này "báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong việc mở rộng và tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược" của Triều Tiên, đồng thời gọi đây là "thành công mang tính quyết định nhất trong quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng của đất nước gần đây".

Triều Tiên tập cận bình trung quốc hợp tác chiến lược Kim Jong-un
Xem thêm bình luận