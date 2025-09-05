Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên mãi ủng hộ lợi ích của Trung Quốc

Phát ngôn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 5.9. Ông Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4.9, một ngày sau cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm song phương ở Bắc Kinh ngày 4.9 ẢNH: REUTERS

Tại cuộc gặp, ông Kim nói với ông Tập rằng Triều Tiên "sẽ mãi mãi ủng hộ và khuyến khích lập trường cùng nỗ lực" của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích phát triển đất nước.

Ông Kim nói rằng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ mãi không thay đổi dù cho bối cảnh quốc tế diễn biến như thế nào, nhấn mạnh cam kết vững chắc của Bình Nhưỡng trong việc thắt chặt mối quan hệ song phương, theo Tân Hoa xã.

Đáp lời, ông Tập đánh giá cao tình hữu nghị giữa hai nước và sẵn sàng duy trì, cung cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Triều Tiên. "Trung Quốc và Triều Tiên là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt, chia sẻ vận mệnh chung và sát cánh cùng nhau", Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố.

Cuộc hội đàm ngày 4.9 là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp sau hơn 6 năm, theo Yonhap. Đoàn tàu của ông Kim Jong-un rời khỏi nhà ga tại Bắc Kinh vào tối 4.9, kết thúc chuyến thăm thứ 5 của ông đến Trung Quốc.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Thái Kỳ và Ngoại trưởng Vương Nghị đã tiễn ông Kim về nước, theo KCNA.

KCNA cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Trung Quốc là sự kiện lịch sử, giúp tăng cường lòng tin chính trị và hợp tác chiến lược giữa hai nước. "Đó là bằng chứng của mối quan hệ hữu nghị bất biến và vô song giữa Triều Tiên và Trung Quốc, vượt qua mọi thử thách và khó khăn", KCNA viết.