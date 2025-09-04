Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhân viên lau sạch vật dụng ông Kim Jong-un dùng khi gặp ông Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2025 16:49 GMT+7

Sau khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 3.9, các nhân viên Triều Tiên đã kỹ lưỡng lau sạch những vật dụng ông Kim đã chạm vào, theo Reuters.

Trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev đã chia sẻ video ghi lại cảnh hai nhân viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng tại Bắc Kinh, nơi ông Kim gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn hai giờ đồng hồ hôm 3.9, theo Reuters.

Triều Tiên xóa dấu vết của ông Kim Jong-un trong phòng gặp ông Putin ở Trung Quốc? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 3.9, trong ảnh do KCNA công bố

Ảnh: Reuters

Đoạn video cho thấy chỗ tựa lưng và tay vịn của ghế đã được lau chùi, và một chiếc bàn cà phê cạnh ghế của ông Kim cũng được lau sạch. Cốc uống nước của ông Kim cũng được dọn đi.

"Sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, các nhân viên tháp tùng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện của ông Kim", phóng viên Yunashev cho hay.

Video cho thấy các nhân viên lau dọn sạch sẽ khu vực ngồi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3.9

Sau cuộc hội đàm trong phòng, hai nhà lãnh đạo Kim và Putin đã rời đi để uống trà và chào tạm biệt nhau một cách nồng ấm.

Đoạn video hôm 3.9 dường như cho thấy những biện pháp đặc biệt của Triều Tiên nhằm che giấu mọi manh mối về sức khỏe của ông Kim, theo Reuters.

Những biện pháp như thế đã nằm trong quy trình tiêu chuẩn kể từ thời cha của ông Kim Jong-un là cố lãnh đạo Kim Jong-il, theo ông Michael Madden, một chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson (Mỹ).

"Nhà vệ sinh đặc biệt và các túi đựng rác thải, chất thải và đầu lọc thuốc lá cần thiết là thứ không thể để một cơ quan tình báo nước ngoài, kể cả là một cơ quan thân thiện, có thể lấy mẫu và xét nghiệm. Một mẫu như thế sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe... kể cả tóc và da thừa", ông Madden bình luận.

Trong cuộc gặp năm 2018 với Tổng thống Hàn Quốc khi đó Moon Jae-in, các nhân viên an ninh Triều Tiên đã xịt chất khử trùng lên ghế và bàn làm việc rồi lau sạch trước khi ông Kim ngồi vào đó.

Trước khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh khác với ông Putin vào năm 2023, đội an ninh của ông Kim đã lau ghế bằng chất khử trùng và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo ghế an toàn, trong đó có một nhân viên an ninh còn sử dụng máy dò kim loại để quét ghế, theo một đoạn video.

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên ủng hộ quân đội Nga như 'bổn phận anh em'

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên ủng hộ quân đội Nga như 'bổn phận anh em'

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ "hoàn toàn ủng hộ" quân đội Nga như 'bổn phận anh em', còn Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi mối quan hệ giữa hai nước là 'đặc biệt', theo KCNA ngày 4.9.

Cận cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh

Khám phá thêm chủ đề

Kim Jong-un putin trung quốc nga Triều Tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận