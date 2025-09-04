Nhân viên lau sạch vật dụng ông Kim Jong-un dùng khi gặp ông Putin

Trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev đã chia sẻ video ghi lại cảnh hai nhân viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng tại Bắc Kinh, nơi ông Kim gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn hai giờ đồng hồ hôm 3.9, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 3.9, trong ảnh do KCNA công bố Ảnh: Reuters

Đoạn video cho thấy chỗ tựa lưng và tay vịn của ghế đã được lau chùi, và một chiếc bàn cà phê cạnh ghế của ông Kim cũng được lau sạch. Cốc uống nước của ông Kim cũng được dọn đi.

"Sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, các nhân viên tháp tùng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện của ông Kim", phóng viên Yunashev cho hay.

Video cho thấy các nhân viên lau dọn sạch sẽ khu vực ngồi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3.9

Sau cuộc hội đàm trong phòng, hai nhà lãnh đạo Kim và Putin đã rời đi để uống trà và chào tạm biệt nhau một cách nồng ấm.

Đoạn video hôm 3.9 dường như cho thấy những biện pháp đặc biệt của Triều Tiên nhằm che giấu mọi manh mối về sức khỏe của ông Kim, theo Reuters.

Những biện pháp như thế đã nằm trong quy trình tiêu chuẩn kể từ thời cha của ông Kim Jong-un là cố lãnh đạo Kim Jong-il, theo ông Michael Madden, một chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson (Mỹ).

"Nhà vệ sinh đặc biệt và các túi đựng rác thải, chất thải và đầu lọc thuốc lá cần thiết là thứ không thể để một cơ quan tình báo nước ngoài, kể cả là một cơ quan thân thiện, có thể lấy mẫu và xét nghiệm. Một mẫu như thế sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe... kể cả tóc và da thừa", ông Madden bình luận.

Trong cuộc gặp năm 2018 với Tổng thống Hàn Quốc khi đó Moon Jae-in, các nhân viên an ninh Triều Tiên đã xịt chất khử trùng lên ghế và bàn làm việc rồi lau sạch trước khi ông Kim ngồi vào đó.

Trước khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh khác với ông Putin vào năm 2023, đội an ninh của ông Kim đã lau ghế bằng chất khử trùng và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo ghế an toàn, trong đó có một nhân viên an ninh còn sử dụng máy dò kim loại để quét ghế, theo một đoạn video.