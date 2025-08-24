Triều Tiên tuyên bố thử hệ thống vũ khí mới có năng lực chiến đấu vượt trội

Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 23.8 nói trên cho thấy 2 hệ thống vũ khí tên lửa mới có "năng lực chiến đấu vượt trội", theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Bản tin của KCNA không giải thích chi tiết về các tên lửa mới, chỉ nói rằng "chế độ hoạt động và phản ứng của hệ thống tên lửa mới dựa trên công nghệ độc đáo và đặc biệt", theo AFP. Bản tin cũng không nêu rõ địa điểm thử nghiệm.

Một ảnh ghép do KCNA công bố ngày 23.8 cho thấy các cuộc phóng thử tên lửa phòng không và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên Ảnh: KCNA/Reuters

"Cuộc thử nghiệm đặc biệt này chứng minh rằng các đặc điểm công nghệ của hai loại tên lửa mới rất phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu trên không khác nhau", KCNA viết.

Các hệ thống vũ khí phòng không mới cho thấy khả năng "phản ứng nhanh" với các mục tiêu trên không như máy bay không người lái tấn công và tên lửa hành trình, theo KCNA.

Thông tin về cuộc thử nghiệm tên lửa phòng không mới được đưa ra sau khi KCNA ngày 23.8 dẫn lại tuyên bố của trung tướng lục quân Triều Tiên Ko Jong-chol cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo vào binh sĩ Triều Tiên tại khu vực giới tuyến liên Triều vào ngày 19.8. "Đây là một hành động khởi đầu rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ đẩy tình hình ở khu vực biên giới phía nam, nơi một số lượng lớn lực lượng đang đóng quân đối đầu với nhau, đến giai đoạn không thể kiểm soát", ông Ko cảnh báo.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc ngày 23.8 nói rằng một số binh sĩ Triều Tiên đã vượt biên hôm 19.8 khi đang làm việc tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nên buộc "quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo", theo AFP.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ với Triều Tiên và cam kết xây dựng "lòng tin quân sự", nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố không quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với Seoul, theo AFP.