Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

CSIS: Triều Tiên xây căn cứ tên lửa bí mật mới

Vi Trân
Vi Trân
21/08/2025 12:50 GMT+7

CHDCND Triều Tiên được cho là đã xây dựng một căn cứ tên lửa tuyệt mật gần biên giới Trung Quốc, có thể chứa nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất.

Dự án Beyond Parallel của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) ngày 20.8 nói Triều Tiên đã xây dựng một căn cứ tên lửa đạn đạo gần biên giới Trung Quốc nhưng chưa từng công khai.

Theo báo cáo, cơ sở này có tên là Căn cứ hoạt động tên lửa Sinpung-dong (thuộc tỉnh Bắc Pyongan), cách biên giới Trung Quốc khoảng 27 km. CSIS ước tính căn cứ trên có thể chứa 6-9 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Hwasong-15, Hwasong-18 hoặc một loại mới, cùng các bệ phóng.

Loại vũ khí trên của Triều Tiên được cho là đặt ra mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng không chỉ cho khu vực Đông Á mà còn cho lục địa Mỹ.

CSIS: Triều Tiên xây căn cứ tên lửa bí mật sát biên giới Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 tại một căn cứ bí mật trước vụ phóng vào tháng 12.2023

ẢNH: AFP

Căn cứ bắt đầu được xây dựng từ năm 2004 và gần như hoàn tất và hoạt động vào năm 2014. Sau đó, có khả năng đã có những sửa chữa và nâng cấp liên quan sự phát triển của các tên lửa đạn đạo, nhu cầu của căn cứ và việc tổ chức.

Theo đánh giá, trong thời gian khủng hoảng hoặc chiến tranh, các xe phóng và tên lửa sẽ rời khỏi căn cứ, kết hợp với các đơn vị lưu trữ/vận chuyển đầu đạn đặc biệt và thực hiện nhiệm vụ phóng từ các địa điểm phân tán đã được khảo sát trước.

Triều Tiên chưa bình luận về những thông tin nói trên.

CSIS gọi đây là báo cáo chuyên sâu, nguồn mở đầu tiên xác nhận sự tồn tại của căn cứ Sinpung-dong. Đây được cho là một trong số khoảng 15-20 căn cứ tên lửa đạn đạo, cơ sở bảo dưỡng, hỗ trợ, lưu trữ tên lửa và đầu đạn mà Triều Tiên chưa từng công bố.

Ông Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên 'mạnh nhất thế giới'

Cơ sở này cũng không được cho là nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán phi hạt nhân trước đây giữa Triều Tiên và Mỹ.

Hai nước từng có những cuộc gặp thượng đỉnh vào nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Triều Tiên sau đó tuyên bố vị thế nhà nước hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây ra lệnh nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân sau khi Mỹ và Hàn Quốc khởi động một cuộc tập trận thường niên.

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un ra chỉ đạo mới tại căn cứ tên lửa chiến lược

Ông Kim Jong-un ra chỉ đạo mới tại căn cứ tên lửa chiến lược

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã thị sát một căn cứ tên lửa chiến lược và ra lệnh củng cố năng lực răn đe của lực lượng hạt nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên căn cứ tên lửa Hwasong-18 Tên lửa đạn đạo ICBM trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận