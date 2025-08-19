Ông Kim Jong-un muốn mở rộng năng lực hạt nhân Triều Tiên

Hãng thông tấn KCNA tại Triều Tiên ngày 19.8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra.

“Mối quan hệ quân sự ngày càng tăng cường giữa Mỹ và Hàn Quốc, cùng việc phô trương sức mạnh là biểu hiện rõ ràng nhất cho ý định châm ngòi cuộc chiến của họ”, ông Kim nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm tàu khu trục Choe Hyon ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh tình hình hiện tại đòi hỏi Bình Nhưỡng phải thay đổi nhanh chóng về lý thuyết và thực tiễn quân sự hiện nay ở Triều Tiên, đồng thời mở rộng năng lực hạt nhân.

Phát biểu được đưa ra khi ông Kim đến thăm tàu khu trục Choe Hyon ngày 18.8. Ông bày tỏ sự hài lòng rằng "các nhiệm vụ chính nhằm đưa hải quân trở thành lực lượng công nghệ cao và được trang bị vũ khí hạt nhân” đang tiến triển đúng kế hoạch.

Hôm 18.8, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên với tên gọi Lá chắn Tự do Ulchi. Kế hoạch tập trận kéo dài 11 ngày, với nhiều nội dung diễn tập, nhằm mục đích tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, Yonhap đưa tin. Seoul và Washington nhấn mạnh các cuộc tập trận mùa hè mang tính chất “phòng thủ”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có những động thái nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Trong ngày 15.8, ông Lee cam kết sẽ tôn trọng hệ thống chính trị tại Triều Tiên, đồng thời hướng tới khôi phục hiệp ước quân sự liên Triều vốn đã bị đình chỉ, nhằm giảm bớt căng thẳng.

Trước đó một ngày, bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, khẳng định Bình Nhưỡng không có ý định cải thiện quan hệ với Seoul.