Thế giới

Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn

Văn Khoa
Văn Khoa
19/08/2025 05:03 GMT+7

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 18.8 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn tự do Ulchi (UFS) nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung. Tham gia cuộc tập trận kéo dài 11 ngày này có tổng cộng 21.000 binh sĩ, trong đó có 18.000 binh sĩ Hàn Quốc, theo AP.

Cuộc tập trận UFS sẽ được tổ chức cùng với cuộc diễn tập phòng thủ dân sự kéo dài 4 ngày, đến hết ngày 21.8, huy động khoảng 580.000 người dân và sẽ bao gồm các nỗ lực chống lại những cuộc tấn công từ máy bay không người lái và tấn công mạng, theo Yonhap. Vào ngày 20.8, một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự chống không kích sẽ được tiến hành trên khắp Hàn Quốc.

- Ảnh 1.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi ở Seoul vào tháng 8.2024

Ảnh: AFP

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận UFS "mang tính chất phòng thủ". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên No Kwang-chol ngày 10.8 đã lên án cuộc tập trận UFS và tuyên bố sẽ thực hiện quyền tự vệ của đất nước trong trường hợp bị khiêu khích, theo Hãng thông tấn KCNA.

Tuy quân đội Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận UFS năm nay sẽ được tổ chức với quy mô tương tự như năm ngoái, nhưng 50% trong số khoảng 40 cuộc huấn luyện trên thực địa đã được lên kế hoạch sẽ được lùi lại đến tháng 9. Đây được xem là một phần trong nỗ lực rõ ràng của Hàn Quốc nhằm hàn gắn mối quan hệ đang căng thẳng với Triều Tiên, theo Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 18.8 đã ra lệnh cho nội các của mình chuẩn bị thực hiện từng bước một số thỏa thuận hiện có với Triều Tiên, vài ngày sau khi ông tái cam kết cải thiện quan hệ và lòng tin với Bình Nhưỡng, bao gồm việc khôi phục hiệp ước giảm căng thẳng quân sự năm 2018.

