Triều Tiên tố Hàn Quốc nổ súng ở giới tuyến, cảnh báo 'hậu quả nghiêm trọng'

KCNA dẫn lại tuyên bố của trung tướng lục quân Triều Tiên Ko Jong-chol cho hay vụ quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo xảy ra hôm 19.8, khi binh sĩ Triều Tiên đang nỗ lực đóng cửa vĩnh viễn khu vực phân chia bán đảo Triều Tiên, theo AFP.

Binh sĩ Hàn Quốc trong một lần tuần tra dọc theo một con đường gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên Ảnh: AFP

Gọi vụ việc là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng", ông Ko nói rằng quân đội Hàn Quốc đã sử dụng súng máy bắn hơn 10 phát cảnh cáo về phía binh sĩ Triều Tiên.

"Đây là một hành động khởi đầu rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ đẩy tình hình ở khu vực biên giới phía nam, nơi một số lượng lớn lực lượng đang đóng quân đối đầu với nhau, đến giai đoạn không thể kiểm soát", ông Ko cảnh báo.

Kể từ năm ngoái, Triều Tiên đã xây dựng các rào chắn tại khu vực giới tuyến liên Triều được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều, theo Reuters.

Triều Tiên sẽ "áp dụng các biện pháp đối phó tương ứng" đối với bất kỳ sự cản trở nào đối với dự án xây dựng rào chắn, và "không chịu trách nhiệm về hậu quả nghiêm trọng" nếu cảnh báo trước tại khu vực giới tuyến bị phớt lờ trong tương lai, theo KCNA dẫn tuyên bố của ông Ko.

Tuyên bố mới của Triều Tiên trái ngược với tuyên bố vào tuần trước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung rằng Seoul sẽ chấm dứt một số hoạt động quân sự dọc giới tuyến với Triều Tiên, trong nỗ lực mới nhất của chính phủ ông nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Ông Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên 'mạnh nhất thế giới'

Triều Tiên cũng chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc mang tên lên Lá chắn tự do Ulchi đang diễn ra là "một cuộc tập trận cực kỳ khiêu khích... cho một cuộc chiến tranh thực sự", theo KCNA. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hàn Quốc đối với cáo buộc mới từ Triều Tiên.