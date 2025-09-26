Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo đã nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên vào sáng 26.9, theo Yonhap. Vụ việc xảy ra tại Hoàng Hải, vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên.

JCS cáo buộc tàu buôn của Triều Tiên đã vượt qua Đường giới hạn phía bắc (NLL) tại Hoàng Hải, gần đảo tiền tiêu Baengnyeong vào khoảng 5 giờ.

Các quân nhân trên tàu tuần tra vũ trang của Hàn Quốc tại Hoàng Hải hồi năm 2014 ẢNH: REUTERS

Quân đội Hàn Quốc đã phát loa và nổ súng cảnh cáo, buộc tàu Triều Tiên rút khỏi vùng biển. JCS tuyên bố đã tuân thủ mọi quy trình tiêu chuẩn.

Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc này.

NLL được xem là ranh giới trên biển giữa hai nước, được thiết lập sau thập niên 1950 nhưng Triều Tiên không công nhận tính pháp lý của NLL. Vùng biển trên từng là nơi xảy ra nhiều cuộc đụng độ chết chóc.

Hàn Quốc và Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến từ 1950-1953 kết thúc với một thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp định hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết theo đuổi hòa bình với Triều Tiên thông qua đối thoại và trao đổi. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này, ông Lee nhấn mạnh rằng thời kỳ thù địch và đối đầu trên bán đảo Triều Tiên nên chấm dứt, tuyên bố Seoul không có ý định hành động thù địch.

Ông Kim Jong-un nhắc ‘kỷ niệm đẹp’ với ông Trump, nêu điều kiện đàm phán

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện sự quan tâm đối với việc khôi phục đối thoại với Mỹ nhưng với điều kiện Washington chấm dứt việc kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân. Trong khi đó, ông Kim loại trừ đối thoại với Hàn Quốc và bác bỏ khả năng thống nhất hai miền, theo Yonhap.