Thế giới

Tổng thống Trump nói muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Thụy Miên
Thụy Miên
26/08/2025 07:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng có thể gặp lại Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên, trong khi lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng sớm đạt được năng lực sản xuất từ 10 đến 20 vũ khí hạt nhân/năm.

Tổng thống Trump mong muốn gặp lại Kim Jong - un để thảo luận về Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 25.8

ảnh: reuters

Tại cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ở Phòng Bầu dục hôm nay 26.8 (giờ VN), Tổng thống Trump cho hay muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo AFP và Reuters.

"Tôi muốn gặp ông ấy trong năm nay", ông Trump nói với các nhà báo tại Phòng Bầu dục trong lúc tiếp Tổng thống Lee đến thăm Nhà Trắng. "Tôi mong đợi gặp ông Kim Jong-un vào một thời điểm thích hợp trong tương lai", chủ nhân Nhà Trắng nói.

Ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đã 3 lần hội đàm với ông Kim và cam đoan mình biết rõ đối phương "hầu như hơn bất kỳ ai, trừ người em gái của ông Kim".

Đáp lời Tổng thống Trump, ông Lee nhanh chóng khẳng định "tôi mong đợi cuộc gặp của ông với Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như việc xây dựng Tòa tháp Trump ở Triều Tiên và chơi golf ở nước này".

Tổng thống Hàn Quốc thậm chí còn dẫn lại thông tin tuyên truyền từ Triều Tiên về việc Bình Nhưỡng cho biết quan hệ dưới thời Tổng thống Trump tốt hơn.

Ông Kim "sẽ chờ được gặp ông", theo ông Lee.

Trong bài phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sự nhất trí với người đồng cấp Trump về viễn cảnh "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong hòa bình".

Tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington D.C, ông Lee cảnh báo Triều Tiên có thể sớm sản xuất được từ 10 đến 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.

"(Triều Tiên) gần như hoàn thiện được một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng đặt lãnh thổ Mỹ vào tầm ngắm, và họ đang tiếp tục xây dựng năng lực sản xuất từ 10 đến 20 bom nguyên tử mỗi năm", AFP dẫn lời Tổng thống Lee.

Còn Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Bình Nhưỡng ước tính đã sở hữu khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo thêm tối đa 40 đầu đạn nữa.

