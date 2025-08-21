Hàn Quốc nêu kế hoạch 3 giai đoạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 21.8 khẳng định: "Định hướng chính sách của chúng tôi là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại Seoul ngày 15.8.2025 ẢNH: REUTERS

Trong giai đoạn đầu tiên, Hàn Quốc sẽ tìm cách đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Giai đoạn 2 là cắt giảm và bước cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Để hiện thực hóa hướng đi trên, Hàn Quốc sẽ vừa duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, vừa tích cực theo đuổi đối thoại liên Triều. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee công bố kế hoạch 3 giai đoạn nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung đã nỗ lực thúc đẩy nhiều sáng kiến nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều. Trước đó, ông Lee ra lệnh cho nội các của mình chuẩn bị thực hiện từng bước một phần các thỏa thuận hiện có với Triều Tiên.

"Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên rất quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Seoul và mở rộng không gian hoạt động ngoại giao trước những điều kiện bên ngoài biến đổi nhanh chóng", ông Lee phát biểu hôm 18.8.

Về phần mình, Triều Tiên chưa bình luận về bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Song, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây bác bỏ lời đề nghị hòa bình của ông Lee, đồng thời tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ coi Seoul là đối tác ngoại giao, theo KCNA.

Trong một nội dung khác, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 21.8 cũng đề xuất phát triển tuyến đường vận chuyển Bắc Cực như một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa 2 miền Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản và Nga.

Riêng về quan hệ với Nhật Bản, Reuters dẫn lời ông Lee cho biết nước này sẽ tôn trọng các thỏa thuận trước đây giữa 2 nước về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến và "phụ nữ mua vui", đồng thời duy trì các cam kết đã ký giữa 2 chính phủ vì lợi ích của quan hệ song phương. Đây vốn là nguồn cơn gây căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Lee cũng bày tỏ hy vọng rằng Hàn Quốc và Nhật Bản có thể đối mặt thẳng thắn với các vấn đề lịch sử đau thương và thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục tiến triển. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh trách nhiệm vừa đảm bảo tính nhất quán trong chính sách và duy trì lòng tin quốc gia, vừa xem xét quan điểm của người dân Hàn Quốc, các nạn nhân và gia đình họ, theo Yonhap.

Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Lee mô tả đây là "một quốc gia gần gũi, không thể tách rời về mặt địa lý và kinh tế", đồng thời cho biết thêm rằng Seoul tìm cách hợp tác khi có thể và cạnh tranh khi cần thiết dựa trên những cân nhắc toàn diện giữa 2 quốc gia.