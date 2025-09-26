Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Ấn Độ chính thức loại biên toàn bộ tiêm kích MiG-21

Vi Trân
Vi Trân
26/09/2025 17:11 GMT+7

Ấn Độ đã cho về hưu toàn bộ phi đội tiêm kích MiG-21, chấm dứt hơn 6 thập niên phục vụ của mẫu máy bay chiến đấu này.

Ngày 26.9, Ấn Độ chính thức loại biên 2 phi đội tiêm kích MiG-21 cuối cùng được sản xuất từ thời Liên Xô, theo AFP. Các tiêm kích MiG-21 đã bay chuyến cuối cùng vào tại buổi lễ chia tay có sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, các sĩ quan cấp cao của không quân và những cựu binh từng lái MiG-21, tại một căn cứ không quân ở thành phố Chandigarh ở miền bắc. Hai phi đội này có khoảng 36 chiếc MiG-21.

Ấn Độ chính thức lọai biên tiêm kích MiG - 21 sau hơn 60 năm phục vụ - Ảnh 1.

Ấn Độ chính thức loại biên những chiếc MiG-21 cuối cùng sau hơn 6 thập niên

ẢNH: AFP

Đây là dòng tiêm kích siêu thanh đầu tiên của Ấn Độ, từng được ca ngợi vì khả năng chiến đấu nhưng cũng mang vết gợn bởi khoảng 400 vụ rơi.

Được đưa vào sử dụng vào những năm 1960, máy bay MiG-21 với thiết kế mũi nhọn đã trở thành xương sống của Không quân Ấn Độ và đã tham gia vào các cuộc chiến với Pakistan và Trung Quốc. Tuy nhiên, việc máy bay chiến đấu siêu thanh này thường xuyên gặp tai nạn đã gây ra những lo ngại về an toàn. Ấn Độ từng vận hành đến 874 chiếc MiG-21.

Buổi chia tay diễn ra chỉ một ngày sau khi Ấn Độ ký hợp đồng trị giá 7 tỉ USD để mua 97 tiêm kích Tejas được thiết kế và chế tạo trong nước, trong nỗ lực hiện đại hóa phi đội máy bay có từ thời Liên Xô.

Cho MiG-21 "về hưu", không quân Ấn Độ thay bằng máy bay gì?

Lễ chia tay còn bao gồm một màn không chiến giả định giữa các tiêm kích MiG-21 và màn trình diễn rực rỡ của đội bay nhào lộn Surya Kiran.

Sau khi ngừng hoạt động, những chiếc MiG-21 này nhiều khả năng sẽ được trưng bày công khai, dù chính phủ vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể.

Các tiêm kích MiG-21 về hưu khiến Không quân Ấn Độ chỉ còn 29 phi đội máy bay chiến đấu, thiếu hụt đáng kể so với con số 42 phi đội được chính phủ phê duyệt trước đó. Mỗi phi đội bao gồm 16-18 máy bay chiến đấu.

Ấn Độ chính thức lọai biên tiêm kích MiG - 21 sau hơn 60 năm phục vụ - Ảnh 2.

Tiêm kích MiG-21 được đánh giá cao về năng lực chiến đấu nhưng bị ảnh hưởng bởi nhiều vụ rơi

ẢNH: AFP

Ấn Độ chính thức lọai biên tiêm kích MiG - 21 sau hơn 60 năm phục vụ - Ảnh 3.

Đội hình MiG-21 bay cùng các máy bay khác của Không quân Ấn Độ vào hôm 24.9 để chuẩn bị cho lễ chia tay ngày 26.9

ẢNH: AFP

Ấn Độ chính thức lọai biên tiêm kích MiG - 21 sau hơn 60 năm phục vụ - Ảnh 4.

Đội hình MiG-21 bay nhân ngày lễ kỷ niệm của Không quân Ấn Độ năm 2023

ẢNH: AP

Khám phá thêm chủ đề

MiG-21 tiêm kích mig-21 Ấn Độ Tejas
