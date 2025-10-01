Đường sắt dừng chạy 4 tàu liên vận đi Trung Quốc do ngập lụt

Hiện tuyến đường sắt phía tây (Hà Nội - Lào Cai) vẫn còn một số điểm ngập nước và sạt ta luy đường, các đơn vị đường sắt đang khẩn trương khắc phục. Do đó, ngày 1.10 vẫn tạm ngừng chạy tàu SP8, SP3, SP4.

Hành khách chuyển tải lên tàu tại ga Thường Lâm ẢNH: ĐSVN

Các đoàn tàu ngừng chạy, đường sắt thực hiện thông báo trực tiếp cho hành khách qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, truyền thông trên các trang mạng xã hội, website… để hành khách biết.

Công ty CP Vận tải đường sắt thực hiện trả lại vé tàu cho khách và không thu phí. Khách hàng có vé đi tàu có thể đến nhà ga đường sắt để làm thủ tục trả lại vé tàu trong vòng 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Đường sắt cũng tổ chức chuyển tải hành khách của 11 đoàn tàu, số lượng gần 1.500 hành khách từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại.

Tính đến sáng 1.10, ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí hơn 3.400 suất ăn sáng và gần 4.400 suất ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Hiện nay, tuyến đường sắt phía nam đã thông đường, tàu khách tuyến Hà Nội - TP.HCM hoạt động trở lại bình thường, tuy nhiên còn có một vài điểm ảnh hưởng của mưa bão, tàu chạy chậm 5 km/giờ.

Đến thời điểm hiện tại, có 24 đoàn tàu hàng phải dừng đỗ tại các nhà ga dọc tuyến do mưa bão gây ngập đường sắt. Cụ thể, ngừng chạy 4 đoàn chuyên tuyến bắc - nam, chuyển tải 2 container tại Cầu Giát sang đường bộ về Yên Viên.

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ sau bão để thông tin đến hành khách và điều hành chạy tàu an toàn, thông suốt.