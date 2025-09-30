Tăng tốc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khởi công ngày 19.12

Ngày 29.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung; rà soát tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km với tổng vốn 203.231 tỉ đồng, khởi công trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện, thẩm định, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định của luật pháp, quy định quốc tế, hoàn thành trong tháng 10. Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan liên quan triển khai ngay việc hợp tác đào tạo nhân lực. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hoạt động cấp cao tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án kết nối với Trung Quốc.

Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan rà soát, tính toán phương án thu xếp nguồn vốn, trong đó chủ động nguồn vốn của VN và nghiên cứu đề xuất phương án vay vốn hiệu quả nhất. Tiếp tục làm việc cụ thể với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á về khả năng vay vốn cho dự án; báo cáo Thường trực Chính phủ phương án cụ thể trong tháng 10.

Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về đường găng tiến độ, giải phóng mặt bằng, các dự án hợp phần. Trong đó, với dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, sử dụng vốn trong nước), phải hoàn thành lập, phê duyệt nghiên cứu báo cáo khả thi trong tháng 10. Hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật các hạng mục khởi công trước ngày 6.11; hoàn thành chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát trước 5.12; hoàn thành giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn trong phạm vi khởi công trước 19.12.

Với dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt, sử dụng vốn trong nước và vốn vay), Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành chậm nhất vào tháng 6.2026.