Bộ Tài chính 'nhắc' Bộ Công thương xem kết luận thanh tra để làm chính sách giá điện

Tính đến ngày 22.9, Bộ Công thương cho biết đã nhận được 42 ý kiến góp ý, trong đó có 5 ý kiến thống nhất và 37 ý kiến góp ý cụ thể liên quan dự thảo thông tư về thực hiện giá bán điện.

Góp ý cho dự thảo lần này, Bộ Tài chính dẫn loạt quy định tại luật Điện lực, luật Giá, Quyết định 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ... nhấn mạnh: Bộ Công thương là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực, trong đó có giá điện có trách nhiệm quy định và hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện; giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện theo quy định.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, ngày 25.12.2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 3116/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện 7 và Quy hoạch điện 7 điều chỉnh.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện được tính theo bậc lũy tiến ẢNH: EVNSPC

"Do đó, đề nghị Bộ Công thương căn cứ vào Kết luận của Thanh tra Chính phủ, rà soát các quy định tại dự thảo thông tư để đảm bảo xử lý đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, các vướng mắc về giá điện, chi phí, doanh thu và những nội dung vướng mắc, bất hợp lý trong giai đoạn vừa qua để đảm bảo việc xác định giá điện phù hợp, tính đúng, tính đủ, đảm bảo việc thực hiện theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20.8.2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", nội dung góp ý của Bộ Tài chính nêu.

Giá điện phải tăng bao nhiêu lần thì EVN mới xóa hết lỗ?

Về quy định giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương rà soát quy định của pháp luật điện lực để xác định đầy đủ các "đơn vị bán lẻ điện" để có quy định phù hợp, tránh trường hợp bỏ sót "đơn vị bán lẻ điện" không được quy định tại thông tư theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Đồng thời, việc xây dựng thông tư cần đảm bảo chính sách giá điện quy định tại khoản 12 điều 5 luật Điện lực, các quy định về giá điện tại điều 50 luật Điện lực.

Tiếp thu góp ý, Bộ Công thương cho biết, đã thống nhất ý kiến góp ý và đã rà soát để đảm không bỏ sót đơn vị bán lẻ điện không được quy định tại thông tư; thực hiện theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 70.







