Đề xuất thí điểm giá điện 2 thành phần từ tháng 7.2026

Theo đó, trong giai đoạn 1 sẽ tập trung khảo sát, cập nhật dữ liệu (từ năm 2025 đến hết tháng 6.2026), đối tượng áp dụng là khách hàng sản xuất được áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 57 năm 2025 của Chính phủ.

Ở giai đoạn này, Bộ Công thương sẽ khảo sát, thu thập toàn bộ dữ liệu đo đếm như sản lượng điện của toàn bộ khách hàng; dữ liệu về đặc điểm sử dụng điện... Trên cơ sở các dữ liệu, Bộ nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh giá bán lẻ điện hai thành phần phù hợp với thông số đầu vào; phân tích và đề xuất sơ bộ đối tượng khách hàng sẽ được áp dụng thử nghiệm chính thức. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giá bán lẻ điện cũng sẽ được xây dựng để triển khai thực hiện.

Dự kiến từ nay đến tháng 6.2026, Bộ Công thương sẽ khảo sát đề xuất sơ bộ đối tượng khách hàng được áp dụng thử nghiệm cơ chế giá điện 2 thành phần ẢNH: NG.NGA

Giai đoạn 2, từ tháng 1 - 6.2026 sẽ truyền thông và thí điểm trên giấy. Cơ quan chức năng sẽ phát hành hóa đơn song song (không áp dụng cho thanh toán thực tế) với toàn bộ khách hàng được áp dụng, kèm theo hướng dẫn về giá bán lẻ điện hai thành phần. Các hội thảo, truyền thông đa phương tiện sẽ được tổ chức...

Giai đoạn 3, sẽ thử nghiệm chính thức từ tháng 7.2026 - 7.2027, gồm thanh toán thực tế theo biểu giá bán lẻ điện hai thành phần cho các đối tượng khách hàng được lựa chọn thử nghiệm. Từ đó, sẽ theo dõi đánh giá mức độ thay đổi phụ tải, hành vi sử dụng điện và phản ứng của khách hàng, doanh thu bán điện, nghiên cứu điều chỉnh các thành phần trong cấu trúc biểu giá bán lẻ điện hai thành phần...

Giai đoạn 4, Bộ dự kiến sẽ thực hiện đánh giá và mở rộng, áp dụng từ tháng 8.2027, tổng kết hiệu quả tài chính, kỹ thuật và hành vi sử dụng điện của khách hàng.

Giá điện 2 thành phần bao gồm giá công suất và giá điện năng, tức là số tiền phải trả cho phần công suất đăng ký sử dụng và lượng điện năng tiêu thụ thực tế, thay vì chỉ tính theo lượng điện tiêu thụ thực tế như hiện nay.

Hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt đang được áp dụng theo bậc thang lũy tiến; giá theo giờ thấp điểm, giờ cao điểm, giờ bình thường với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh hay theo cấp điện áp với khối hành chính sự nghiệp.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cũng đề xuất sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Theo ông Tuấn, nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện.