Cuộc gặp cấp cao cuối trước thời mới

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
29/09/2025 09:52 GMT+7

Chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới sẽ là một trong những hoạt động đối ngoại cuối cùng của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru bởi ông đã từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và đảng này sắp có chủ tịch mới, người sẽ kế nhiệm chức thủ tướng thay ông.

Cuộc gặp cấp cao này giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã được lên kế hoạch từ trước khi ông Ishiba từ chức. Vì thế, đây sẽ là cuộc gặp cấp cao song phương cuối cùng trước khi một thời kỳ quan hệ mới bắt đầu cho hai nước.

Cuộc gặp cấp cao cuối trước thời mới - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ở Tokyo hồi tháng 8.2025

ảnh: AFP

Thời kỳ quan hệ song phương mới sẽ bắt đầu sau khi ông Ishiba không còn là thủ tướng nữa vì 3 nguyên do. Thứ nhất, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa nhậm chức cách đây không lâu và hiện chủ trương kiến tạo "đất nước Hàn Quốc mới". Muốn mang lại những chuyển biến sâu rộng và mạnh mẽ như thế cho Hàn Quốc thì ông Lee phải tính toán chính sách đối ngoại, đặc biệt với Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Điều này đồng nghĩa ông Lee sẽ phải định hình lại mối quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản.

Thứ hai, sau khi ông Ishiba từ chức sẽ là sự chuyển đổi thế hệ lãnh đạo trong đảng cầm quyền Nhật Bản và người kế nhiệm cũng sẽ có những quan điểm chính sách đối nội và đối ngoại riêng, trong đó có quan hệ với Hàn Quốc. 

Thứ ba, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Hàn Quốc và Nhật Bản buộc hai nước này phải tăng cường liên kết và liên thủ song phương. Vì thế, cuộc gặp cấp cao này dự kiến chủ yếu tập trung vào chuyện chính trị an ninh khu vực và quan hệ với Mỹ, giúp chuẩn bị cho thời mới.

Biểu hiện ra bên ngoài sau cuộc gặp cấp cao vừa qua giữa Mỹ và EU, thì cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo EU đều tỏ ra hài lòng về kết quả của cuộc gặp.

