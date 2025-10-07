Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Châu Âu lại chấn động

PHẠM LỮ
07/10/2025 11:09 GMT+7

Cả về đối nội ở CH Séc lẫn về địa chính trị ở châu Âu, kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở CH Séc tác động giống như một trận địa chấn.

Cựu Thủ tướng CH Séc Andrej Babis được xem là bản sao của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau 4 năm bị lưu đày ở phe đối lập, cựu Thủ tướng CH Séc Andrej Babis lại dẫn dắt đảng ANO trở thành đảng phái chính trị lớn nhất trong quốc hội ở nước này, bỏ xa liên minh cầm quyền của Thủ tướng Petr Fiala. Ông Babis đang tìm kiếm sự hậu thuẫn của 2 đảng nhỏ khác trong quốc hội nhiệm kỳ mới để thành lập chính phủ liên hiệp hoặc cầm quyền với chính phủ thiểu số.

Đối với ông Fiala, EU và NATO, chiến thắng của ông Babis là điều cay đắng. Ông Babis được xem là bản sao của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng là tỉ phú thành đạt như ông Trump. Người này đã từng là Thủ tướng CH Séc từ năm 2017 - 2021, rồi nay cũng trở lại cầm quyền như ông Trump. Qua đấy có thể thấy thắng cử vừa rồi của ông Babis có nguyên nhân quyết định nhất ở thất bại trong cầm quyền 4 năm qua của ông Fiala. Cho nên thời mới sẽ lại là thời cũ ở đất nước này.

CH Czech sắp có thủ tướng mới, nguồn viện trợ Ukraine khả năng u ám

Sự trở lại cầm quyền của ông Babis khiến EU và NATO không thể không quan ngại, cũng như Ukraine không thể không lo âu. Ông Fiala nổi danh trong EU và NATO về nhiệt tình ủng hộ Ukraine và quyết liệt chống Nga. Ông Babis thì ngược lại. Ông Babis cùng với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đều công khai bất đồng quan điểm với EU và NATO về nhiều vấn đề, trong đó có quan điểm đối với Moscow và Kyiv. Nên giờ đây không thể loại trừ kịch bản ông Babis trở lại cầm quyền thì CH Séc sẽ ngừng hoặc giảm đáng kể mọi viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Thậm chí, CH Séc có thể phủ quyết hoặc cản trở việc EU và NATO giải ngân những khoản tài chính lớn hay viện trợ quân sự trực tiếp cho Kyiv. Bộ ba này mà liên thủ thì mức độ tác động của trận địa chấn càng thêm tăng.

