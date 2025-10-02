Châu Âu gấp rút tăng năng lực UAV

"Việc bảo vệ tốt hơn sườn phía đông của NATO là một chiến lược quan trọng, đặc biệt là về phòng không […]. Chúng tôi tin có thể hiện thực hóa kế hoạch này một cách nhanh chóng", theo The Kyiv Independent dẫn lời bà Toiu. Bên cạnh đó, Romania đã chấp thuận việc tăng cường hiện diện quân đội Mỹ trên lãnh thổ để hỗ trợ hoạt động tiếp nhiên liệu ở Trung Đông, đồng thời dự kiến đầu tư hơn 2,5 tỉ euro (2,9 tỉ USD) để mở rộng căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu, đủ sức chứa 10.000 binh sĩ Romania và đồng minh.

Ukraine thử nghiệm UAV góc nhìn thứ nhất gần tiền tuyến ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ngày 1.10, các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu sẽ nhóm họp tại Copenhagen (Đan Mạch) để thảo luận sáng kiến xây dựng "bức tường UAV" nhằm bảo vệ lục địa này, theo Reuters. Sáng kiến trên hướng đến lập một mạng lưới cảnh báo sớm, dùng công nghệ cao để tăng cường khả năng giám sát, răn đe và phòng thủ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 30.9 đã ca ngợi ý tưởng là "kịp thời và cần thiết" trong bối cảnh Ba Lan, Romania, Estonia và Đan Mạch liên tiếp ghi nhận UAV xâm phạm không phận.

Một cảnh sát Ba Lan đứng gần mảnh vỡ UAV sau một vụ UAV xâm phạm không phận ngày 10.9 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.9 cáo buộc tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trở nên nghiêm trọng do các cuộc pháo kích của Nga làm gián đoạn việc khôi phục đường dây điện cần thiết để làm mát các lò phản ứng. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đây là "mối đe dọa cho tất cả mọi người" và yêu cầu đưa vấn đề ra quốc tế. Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc của Ukraine.

Cùng ngày, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ông "đang liên lạc thường xuyên với cả 2 bên nhằm cho phép nhà máy nhanh chóng tái kết nối với lưới điện". Hiện chưa có nguy hiểm ngay lập tức miễn là các máy phát điện diesel vẫn hoạt động, cung cấp điện khẩn cấp cho cơ sở này, theo Al Jazeera dẫn lời ông Grossi.

Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?



