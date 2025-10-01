Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

UAV Ukraine bắn hạ trực thăng Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/10/2025 04:31 GMT+7

Ông Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine, ngày 29.9 khẳng định một máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này đã bắn hạ một chiếc trực thăng đa nhiệm Mi-8 của Nga tại tỉnh Donetsk, theo trang The Kyiv Independent.

 Cuộc tấn công đó xảy ra gần làng Kotliarivka, trong khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, và được cho là có sự phối hợp hoạt động tình báo và tác chiến của Lực lượng Hệ thống không người lái. Đến chiều 30.9 chưa có thông tin về phản ứng từ phía Nga.

UAV Ukraine bắn hạ trực thăng Nga? - Ảnh 1.

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga

Ảnh: TASS

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng trị giá hàng triệu USD của Nga bằng UAV có giá chỉ vài ngàn USD. Tháng 8.2024, UAV Ukraine đã bắn hạ thành công một chiếc trực thăng Mi-28 ở tỉnh Kursk của Nga. Lực lượng Ukraine mô tả đó là "một hoạt động đặc biệt độc nhất vô nhị trong lịch sử quân sự".

Cả Ukraine lẫn Nga tiếp tục sử dụng UAV để tấn công lẫn nhau khi cuộc xung đột kéo dài hơn 1.310 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã chặn và phá hủy 81 UAV của Ukraine ở 5 tỉnh thuộc Nga trong đêm 29.9 và rạng sáng 30.9, theo Hãng tin TASS. Không có thông tin về thương vong.

Tên lửa Tomahawk mạnh ra sao mà Ukraine muốn có?

Trong khi đó, không quân Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không đã bắn hạ 46 trong số 65 UAV do Nga phóng vào Ukraine trong đêm nói trên, theo The Kyiv Independent. Giới chức Ukraine sáng 30.9 nói rằng các cuộc tấn công mới của Nga đã khiến ít nhất 9 dân thường thiệt mạng và 15 người bị thương. Nga lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Tin liên quan

UAV Ukraine tập kích 2 nhà máy lọc dầu lớn ở Nga

UAV Ukraine tập kích 2 nhà máy lọc dầu lớn ở Nga

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày 18.9 đã tấn công nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat, gây nổ lớn và hỏa hoạn tại khu vực Bashkortostan của Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 1.258: UAV Ukraine tấn công 5 chiến đấu cơ Nga?

UAV Ukraine ồ ạt tấn công Nga, Ba Lan đóng biên giới với Belarus

Khám phá thêm chủ đề

UAV Ukraine nga UKRAINE máy bay không người lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận