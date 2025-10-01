UAV Ukraine bắn hạ trực thăng Nga?

Cuộc tấn công đó xảy ra gần làng Kotliarivka, trong khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, và được cho là có sự phối hợp hoạt động tình báo và tác chiến của Lực lượng Hệ thống không người lái. Đến chiều 30.9 chưa có thông tin về phản ứng từ phía Nga.

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga Ảnh: TASS

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng trị giá hàng triệu USD của Nga bằng UAV có giá chỉ vài ngàn USD. Tháng 8.2024, UAV Ukraine đã bắn hạ thành công một chiếc trực thăng Mi-28 ở tỉnh Kursk của Nga. Lực lượng Ukraine mô tả đó là "một hoạt động đặc biệt độc nhất vô nhị trong lịch sử quân sự".

Cả Ukraine lẫn Nga tiếp tục sử dụng UAV để tấn công lẫn nhau khi cuộc xung đột kéo dài hơn 1.310 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã chặn và phá hủy 81 UAV của Ukraine ở 5 tỉnh thuộc Nga trong đêm 29.9 và rạng sáng 30.9, theo Hãng tin TASS. Không có thông tin về thương vong.

Trong khi đó, không quân Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không đã bắn hạ 46 trong số 65 UAV do Nga phóng vào Ukraine trong đêm nói trên, theo The Kyiv Independent. Giới chức Ukraine sáng 30.9 nói rằng các cuộc tấn công mới của Nga đã khiến ít nhất 9 dân thường thiệt mạng và 15 người bị thương. Nga lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.