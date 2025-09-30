Chiến sự Ukraine ngày 1.314: Kyiv tuyên bố bao vây nhiều đơn vị Nga ở Donetsk

Theo ông Syrskyi, lực lượng Ukraine đã kiểm soát được 175 km2 trong chiến dịch phản công và thêm 195 km² từ các hoạt động tác chiến khác.

Lực lượng Ukraine bắn pháo về phía quân đội Nga tại khu vực Donetsk ngày 3.9.2025 ẢNH: REUTERS

Kyiv nói đã gây cho quân đội Nga tổn thất đáng kể trên hướng Dobropillia, với 3.185 binh sĩ thương vong, trong đó 1.769 người thiệt mạng. Ukraine cũng tuyên bố phá hủy hoặc thu giữ gần 1.000 khí tài quân sự của Nga, theo The Kyiv Independent.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine, sau khi giữ thế phòng thủ chiến lược dọc theo mặt trận phía đông trong gần 2 năm qua, đã bắt đầu tiến hành các cuộc phản công thường xuyên hơn.

Đầu tháng 9, Ukraine nói đã giành lại kiểm soát một số khu định cư, trong đó có Zarichne, Novoekonomichne và Udachne, đồng thời đẩy lùi lực lượng Nga từng áp sát tuyến đường cao tốc chiến lược Dobropillia – Kramatorsk gần thành phố Pokrovsk.

Theo đánh giá mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 29.9, Nga đã mất khoảng 1.109.590 quân tại Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.2022.

Tuy nhiên, tình hình chiến trường vẫn căng thẳng khi Nga duy trì cường độ tấn công cao dọc toàn tuyến. Theo nhóm giám sát DeepState, Nga đã kiểm soát khoảng 1.548 km2 lãnh thổ Ukraine trong mùa hè năm nay, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Không thể xác thực số liệu do Ukraine đưa ra.

Trả lời Fox News, Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Keith Kellogg ngày 28.9 cho biết Washington bật đèn xanh cho một số trường hợp cụ thể mà Ukraine có thể tiến hành tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

"Câu trả lời là có, hãy sử dụng khả năng tấn công sâu, không có nơi nào gọi là nơi ẩn náu cả", ông Kellogg trả lời khi được hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump có ủng hộ việc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa hay không. Tuy nhiên, vị quan chức Mỹ nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Trump trong từng tình huống cụ thể.

Hệ thống tên lửa Tomahawk được phóng ngoài khơi bờ biển phía tây Mỹ hồi tháng 12.2024 ẢNH: AFP

Trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk. Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28.9 xác nhận Washington đang "xem xét" yêu cầu này, trong bối cảnh Nga tiếp tục từ chối các đề xuất đàm phán do ông Trump làm trung gian.

Gần đây, ông chủ Nhà Trắng liên tục chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi rất bất mãn với những gì Nga và ông Putin đang làm. Tôi hoàn toàn không thích điều đó", ông Trump nói ngày 25.9.

Về phần mình, trả lời báo giới về thông tin Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29.9 cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông tin này và hiện đang phân tích kỹ lưỡng. Các chuyên gia quân sự của chúng tôi đang theo dõi sát sao". Quan chức Nga khẳng định vũ khí này sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Trong một diễn biến khác, tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29.9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistoruis cho biết rằng nước này sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 2 hệ thống phòng không Patriot vào cuối năm 2025, theo The Kyiv Independent.

Ông Pistorius cho biết: "Đợt tấn công gần đây của Nga với hơn 580 máy bay không người lái (UAV) và hơn 40 tên lửa đã cho thấy sự cấp thiết phải tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine".

Theo ông Pistorius, Đức đã đạt thỏa thuận với các nhà sản xuất Mỹ để nhanh chóng bổ sung kho dự trữ vũ khí, qua đó có thể chuyển giao Patriot cho Ukraine mà không ảnh hưởng tới các cam kết của Berlin với NATO.

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại Moscow ngày 29.4.2025 ẢNH: REUTERS

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 29.9 cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và châu Âu là rất thấp, nhưng Moscow vẫn cần duy trì cảnh giác trước những rủi ro an ninh, theo Reuters.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Medvedev nhấn mạnh "kịch bản về một cuộc chiến tranh với Nga trong vòng 5 năm tới đang được truyền thông châu Âu lan truyền rộng rãi". Tuy nhiên, ông khẳng định kịch bản này là "không thể xảy ra".

Dù vậy, ông Medvedev cảnh báo nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân nếu các lãnh đạo châu Âu mắc sai lầm. Vị quan chức Nga nói thêm: "Khả năng xảy ra tai nạn chết người luôn tồn tại. Và một cuộc xung đột như vậy có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt".