Vũ khí vi sóng chỉ một phát 'bắn rụng' 49 UAV

Trong video do Epirus đăng tải, hàng chục máy bay không người lái (UAV) được tập hợp tại cùng một khu vực, mô phỏng chiến thuật tấn công UAV bầy đàn. Sau đó, vũ khí vi sóng mang tên Leonidas của Epirus đã nhắm vào khu vực trung tâm, vô hiệu hóa 49 UAV chỉ trong một lần bắn, trang New Atlas đưa tin ngày 27.9.

Vũ khí vi sóng Epirus Leonidas vô hiệu hóa 49 chiếc UAV trong một lần bắn ẢNH: EPIRUS

Vũ khí vi sóng công suất cao (High-Power Microwave - HPM) được xem là phương án tác chiến phòng không hữu dụng trước sự phổ biến của chiến thuật phóng loạt UAV hiện nay được sử dụng trong các cuộc xung đột. Vũ khí này sử dụng xung điện từ để làm nhiễu, gián đoạn hoặc phá hỏng mạch điện khiến UAV mất kiểm soát hoặc bị phá hủy.

Ý tưởng phát triển vũ khí vi sóng không phải mới mẻ, nhưng Epirus đã cải tiến bằng cách sử dụng chất bán dẫn Gallium Nitride (GaN) để tạo ra vi sóng, thay vì các ống chân không magnetron mỏng manh, tiêu tốn nhiều điện năng.

Mô phỏng cách vũ khí vi sóng của Epirus dùng xung điện từ để vô hiệu hóa UAV ẢNH: EPIRUS

Vũ khí này cũng có thể được gắn trên các UAV nhằm đánh chặn UAV mục tiêu ẢNH: EPIRUS

Cải tiến trên giúp vũ khí Epirus Leonidas có thể thiết kế nhỏ gọn, trang bị trên nhiều loại khí tài. Công ty cũng đã điều chỉnh phần mềm để vũ khí mang lại hiệu quả tối ưu, an toàn cho con người.

Epirus cho biết công ty đã có đợt thử nghiệm vào cuối tháng 8, mục tiêu là 61 UAV chia thành các đợt mô phỏng tấn công và vũ khí vi sóng Leonidas đã vô hiệu hóa 100%. Trong đó, đáng chú ý là việc chỉ với một phát khai hỏa, Leonidas đã khiến 49 UAV “rơi rụng” cùng lúc.

Hiện quân đội nhiều nước và các nhà thầu quốc phòng đã sản xuất nhiều loại UAV mang những tính năng và ưu nhược điểm khác nhau. Điều đó cũng đặt ra nhu cầu sản xuất nhiều loại vũ khí chống UAV và tạo nhiều lớp phòng thủ, khi rất khó để một loại vũ khí có thể ngăn chặn toàn bộ UAV.

Vũ khí vi sóng Epirus Leonidas được lắp sau xe thiết giáp ẢNH: EPIRUS

“Đây là thời khắc quan trọng với Epirus. Chúng tôi tin rằng việc trưng bày vũ khí gây nhiễu điện từ là cách hiệu quả nhất để khẳng định rằng Leonidas là giải pháp chống UAV bầy đàn có khả năng thực hiện nhiệm vụ lấy một chọi số nhiều”, New Atlas dẫn lời Tổng giám đốc Epirus Andy Lowery nói.