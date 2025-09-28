Chiến sự Ukraine ngày 1.312: Chiến thuật 'ngàn nhát cắt' của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky cho rằng các cuộc tấn công của Nga đã không đạt được mục tiêu và Moscow đang chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường.

Trong bài phát biểu qua video khuya 26.9, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã gây thương vong nặng nề cho quân đội Nga trong một cuộc phản công gần Dobropillia tại tỉnh Donetsk ở miền đông, theo Reuters.

Quân nhân Ukraine tuần tra tại thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ở Donetsk ngày 21.9 ẢNH: REUTERS

Sau khi nghe báo cáo từ các chỉ huy, ông Zelensky cho biết xung quanh Dobropillia, gần trung tâm hậu cần Pokrovsk, "người Nga muốn đạt được một trong những đột phá quan trọng trên mặt trận", nhưng đang bị lực lượng Ukraine vô hiệu hóa.

Ông Zelensky bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng lực lượng Nga đang đạt được các mục tiêu trên chiến trường. "Từ năm này qua năm khác, họ đã buộc phải bịa ra những lý do mới để giải thích cho việc các thời hạn mà họ đặt ra cứ bị trì hoãn", ông Zelensky nói.

Ukraine chuẩn bị phản công lớn, cần ông Trump hỗ trợ?

Nga đổi chiến thuật tại Ukraine

Trước đó, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky nói với các phóng viên rằng "chiến dịch xuân hè của Nga trên thực tế đã bị phá vỡ". Vị tư lệnh cho biết tiền tuyến dài đến 1.250 km và ước tính có 712.000 quân nhân Nga đang tham chiến ở Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Syrsky nói rằng kế hoạch của Nga nhằm tạo ra một "vùng đệm" ở các tỉnh Sumy và Kharkiv ở miền bắc và đông bắc, đồng thời chiếm Pokrovsk và toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền đông, đã thất bại. Việc giành được toàn bộ Donetsk là mục tiêu then chốt trong chiến dịch quân sự của Nga. Moscow được cho là đang kiểm soát hơn 70% khu vực này.

Quân nhân Nga khai hỏa lựu pháo 152mm Giatsint-B về phía lực lượng Ukraine trong ảnh cắt từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 24.9 ẢNH: AP

Cũng theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, kể từ đầu mùa hè, quân Nga đã thay đổi chiến thuật tiến công quy mô lớn sang chiến thuật mà ông gọi là "ngàn nhát cắt" - một số lượng lớn các cuộc tấn công bộ binh theo nhóm nhỏ.

"Chiến thuật này bao gồm việc sử dụng đồng thời một số lượng lớn các nhóm tấn công nhỏ, mỗi nhóm từ 4-6 quân nhân, tiến công lợi dụng địa hình, khe núi và các khu vực rừng rậm, với mục tiêu chính là xâm nhập càng sâu càng tốt vào lãnh thổ của chúng tôi", ông Syrsky nói.

Vị chỉ huy cho hay Nga áp dụng chiến thuật này tại mặt trận Novopavlivka, nơi địa giới hành chính của 3 tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk giao nhau. Mục tiêu là thọc sâu và tuyên bố sự hiện diện. Ông thừa nhận Nga có ưu thế quân số nhưng không đủ để thực hiện cuộc tiến công then chốt và đã bị chặn đứng tại Novopavlivka, theo báo Ukrainska Pravda.

Về cuộc đột phá của Nga vào tháng 8 gần Dobropillia, ông Syrsky tuyên bố Ukraine đã giăng một cái bẫy để cô lập lực lượng Nga dọc theo sông Kazenyi Torets. Ngoài ra, ông bổ sung rằng trong 2 tháng qua, Ukraine đã tấn công 85 cơ sở quân sự hoặc công nghiệp-quân sự trên lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ không quân, kho vũ khí và nhà máy.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố trên của ông Zelensky và ông Syrsky.

Các binh sĩ Lữ đoàn 66 của Ukraine tập trận tại Donetsk ngày 25.9 ẢNH: AP

Cơ sở năng lượng Nga tiếp tục bị tấn công

Tỉnh trưởng Oleg Nikolayev của tỉnh Chuvash (Nga) ngày 27.9 thông báo các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã rơi xuống trạm bơm dầu gần làng Konar, khiến cơ sở này ngừng hoạt động, theo TASS. Ông Nikolayev nói rằng vụ tấn công chỉ gây thiệt hại nhỏ và không có thương vong. Làng Konar cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km.

Một quan chức Cơ quan An ninh Ukraine xác nhận Kyiv đứng sau vụ tấn công, theo Reuters. Ukraine đã gia tăng tấn công bằng UAV nhắm vào hạ tầng năng lượng Nga trong những tuần gần đây nhằm gây ảnh hưởng kinh tế, gây bất hòa trong nước và thúc đẩy Moscow đối thoại hòa bình.

Theo tờ Financial Times, 16/38 nhà máy lọc dầu Nga đã bị UAV Ukraine tấn công từ tháng 8. Những cuộc tấn công này làm giảm năng suất lọc dầu của Nga xuống hơn 1 triệu thùng dầu/ngày, đưa mức xuất khẩu về dưới ngưỡng trước chiến sự, nhóm nghiên cứu Energy Aspects cho hay.

Người dân Ukraine tại hiện trường một vụ tấn công bằng UAV của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia rạng sáng 27.9 ẢNH: REUTERS

Trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị phòng không đã bắn hạ 2 quả bom dẫn đường và 131 UAV Ukraine trong vòng 24 giờ. Tại mặt trận Ukraine, Nga tuyên bố giành thêm 3 làng ở miền đông, gồm Derylove và Maiske tại tỉnh Donetsk và Stepove tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên. Trong ngày 27.9, các quan chức Ukraine thông báo đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và ít nhất 36 người bị thương sau các đợt tấn công của Nga trong vòng 24 giờ, theo trang The Kyiv Independent. Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không ngăn chặn 97/115 UAV mà Nga phóng đến vào rạng sáng 27.9.