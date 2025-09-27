Nhà Trắng tăng cường gây sức ép với Nga

Theo AP, vị chủ nhân Nhà Trắng đánh giá danh tiếng của Nga đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi tiếp tục chiến sự dù giành được rất ít lãnh thổ trong khi nền kinh tế sắp gặp thảm họa. Bên cạnh đó, ông Trump lặp lại quan điểm gần đây rằng Ukraine có cơ hội giành lại lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ gần đây thay đổi thái độ khi lãnh đạo Nga chưa đồng ý đối thoại trực tiếp với phía Ukraine nhằm giải quyết xung đột. Dù vậy, ông Trump cũng không gia tăng áp lực lên Moscow thông qua những lệnh cấm vận mới, thay vào đó kêu gọi các nước ngừng mua dầu mỏ của Nga.

Ông Trump: Nga tổn thất nhiều, ‘hầu như không giành thêm’ gì ở Ukraine

Trước buổi tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng ngày 25.9, ông Trump lặp lại lời kêu gọi này và gợi ý Mỹ có thể cho phép xuất khẩu tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn bị cấm do nước này mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Nhà lãnh đạo không công bố kết quả cuộc gặp nhưng cho rằng ông Erdogan sẽ ngừng mua dầu từ Nga. Theo AP, từ tháng 1.2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hơn 90 tỉ USD dầu mỏ, than đá và khí tự nhiên của Nga, chỉ xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ. Bắc Kinh cáo buộc Washington cưỡng ép kinh tế khi đề nghị G7 và NATO áp thuế thứ cấp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vì nước này mua dầu của Nga.

Nga ngày càng đối mặt sức ép nhiều hơn từ Mỹ Ảnh: AP

Trong tuần này, các quan chức Ấn Độ đã nói với phía Mỹ rằng New Delhi có thể ngừng nhập khẩu dầu của Nga nếu được phép mua dầu bị cấm vận của Iran và Venezuela để thay thế, Hãng Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết. Các quan chức Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại rằng giá dầu thô có thể tăng cao nếu nguồn cung từ Nga bị chặn.

New Delhi và Washington chưa bình luận về thông tin này. Hôm 5.9, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu mỏ của Nga dù có phải đối diện thuế suất cao từ Mỹ.