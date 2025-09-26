Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump: Nga tổn thất nhiều, ‘hầu như không giành thêm’ gì ở Ukraine
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
26/09/2025 21:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25.9 tuyên bố Nga hầu như không giành thêm lãnh thổ trong các cuộc tấn công gần đây vào Ukraine, mặc dù đã chi rất nhiều nguồn lực và chịu tổn thất đáng kể.

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Trump nhận định rằng “Với tất cả các cuộc oanh tạc dữ dội trong hai tuần qua, Nga hầu như không giành được phần đất nào”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó hai ngày, ông Trump mô tả Nga là “cọp giấy”, không thể thẳng nổi Ukraine và còn gặp “khó khăn kinh tế lớn”. Ông cũng cho rằng Kyiv có cơ hội “giành lại toàn bộ lãnh thổ”.

Tại Nhà Trắng hôm 25.9, ông Trump dường như rút lại so sánh “cọp giấy”, nhưng vẫn khẳng định Nga tổn thất nhiều mà không đạt được gì. “Tôi sẽ không bao giờ gọi bất kỳ ai là cọp giấy, nhưng Nga đã chi hàng triệu USD bom, tên lửa, đạn dược, và cả sinh mạng, mà hầu như không giành được đất đai nào”.

Những bình luận này lại cho thấy rõ sự thay đổi lập trường của ông Trump về cuộc chiến ở Ukraine, khi những nỗ lực của ông nhằm làm trung gian hòa bình giữa Kyiv và Moscow không mang lại nhiều kết quả.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần khu vực Donbass, cũng như một số vùng đất khác ngay sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra vào đầu năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về xung đột Nga-Ukraine, ở New York (Mỹ), ngày 23.9.2025

ẢNH: REUTERS

Vào cùng ngày 25.9, Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu diện tích lãnh thổ đã giành kiểm soát trong cuộc xung đột ở Ukraine riêng trong năm nay là 4.700 km vuông.

Tuy nhiên, theo báo Kyiv Independent dẫn số liệu tháng 8 từ nhóm phân tích DeepState có liên quan tình báo Ukraine, kể từ tháng 11.2022, lực lượng Nga chỉ giành được thêm 5.842 km vuông lãnh thổ.

Trong một phát biểu khác tại Phòng Bầu dục hôm 25.9, ông Trump cũng nhấn mạnh Ukraine có cơ hội giành thắng lợi, nói rằng “Ukraine có cơ hội, vì tôi đã liên tục quan sát xem Nga làm gì. Tôi rất không hài lòng với những gì Nga đang làm”.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng việc ông Trump thay đổi quan điểm về khả năng đánh bại Nga của Ukraine diễn ra sau các cuộc họp báo cáo từ các quan chức Mỹ về tình hình chiến trường hiện tại và một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine trong tương lai.

Trong khi Kyiv và một số quan chức châu Âu hoan nghênh sự thay đổi trong giọng điệu của ông Trump, những người khác lại coi đó là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng đang tìm cách giảm bớt sự can dự và chuyển giao trách nhiệm về cuộc chiến cho châu Âu.

Trang tin Axios ngày 25.9 trích đăng phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ chức sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

