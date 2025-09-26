Chiến sự Ukraine ngày 1.310: Xung đột tăng nhiệt và lời đe dọa 'hầm trú ẩn'

Pháo binh Nga khai hỏa về phía đối phương tại địa điểm chưa được tiết lộ trong chiến dịch ở Ukraine ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Hãng Reuters ngày 25.9 dẫn một nguồn tin tình báo Ukraine cho hay các xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công các cảng Novorossiisk và Tuapse của Nga ở biển Đen.

Nguồn tin cho biết các cuộc tấn công đã tạm thời khiến tổ hợp bơm dầu của Tập đoàn đường ống dẫn dầu Nga Transneft và một cảng dầu của Liên doanh đường ống dầu Caspi ngừng hoạt động.

Trang The Kyiv Independent nêu thêm chi tiết các cuộc tấn công, được tiến hành vào ngày 24.9 "làm tê liệt" hoạt động xuất khẩu chính của Nga ở bờ biển Đen.

"Các xuồng không người lái đã tấn công những cơ sở hậu cần trọng yếu của Nga ở bờ biển Đen. Tổng cộng, các cơ sở này có công suất xuất khẩu 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày", theo nguồn tin.

Liên doanh Caspi xác nhận văn phòng của họ tại Novorossiysk đã bị hư hại trong vụ tập kích. Liên doanh này, gồm các công ty Nga, Kazakhstan và quốc tế, vận hành đường ống dẫn dầu từ các mỏ ở phía tây Kazakhstan tới cảng biển Novorossiysk.

Tại Tuapse, các xuồng không người lái Ukraine đã đánh sập cầu cảng bốc xếp dầu tại một trong những cảng lớn nhất của Nga, theo nguồn tin từ HUR.

Giới chức Nga cho biết có 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở Novorossiysk, với một khách sạn địa phương cách cảng khoảng 2 km cùng ít nhất 5 tòa nhà gần đó bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.9 cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã tiến hành tập kích vào 3 lữ đoàn cơ giới và 2 trung đoàn xung kích Ukraine.

Bộ này cho biết Ukraine tổn thất khoảng 1.490 binh sĩ trong các trận chiến với phía Nga tại tiền tuyến trong 24 giờ trước đó, theo TASS.

Cùng ngày, trang The Kyiv Independent đưa tin phía Nga tổn thất 940 binh sĩ.

Lời đe dọa "hầm trú ẩn"

Trang tin Axios ngày 25.9 trích đăng phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ chức sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

"Mục tiêu của tôi là kết thúc cuộc chiến", ông phát biểu và nói thêm rằng mục tiêu của ông không phải là tiếp tục tranh cử.

Bên cạnh đó, ông nói rằng nếu Nga không chấm dứt cuộc chiến, "các quan chức làm việc tại Điện Kremlin nên đảm bảo rằng họ biết chỗ trú bom gần nhất ở đâu", khi cho biết Ukraine sẽ nhận được hệ thống vũ khí mới buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Phản ứng về phát biểu trên, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nếu Nga trút cơn thịnh nộ từ kho vũ khí của mình, việc ẩn trong hầm tránh bom cũng chẳng có ích gì, theo TASS.

"(Ông Zelensky) nói rằng Kremlin cần biết hầm tránh bom ở đâu để họ có thể trốn khi ông ta sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ. Điều ông ta cần hiểu là: Nga có những vũ khí mà không hầm tránh bom nào có thể bảo vệ được. Người Mỹ cũng nên nhớ điều này nữa", ông Medvedev cảnh báo.

Ba Lan thận trọng về ông Trump

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 25.9 khuyến cáo không nên "ảo tưởng" về quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với vấn đề Ukraine, sau khi ông chủ Nhà Trắng cho rằng Ukraine có thể giành lại hết những phần lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Giới quan sát cho rằng những bình luận của ông Trump đã khiến một số người cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến những người khác hoài nghi rằng ông sẵn sàng để châu Âu tự lo nhiều hơn trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga.

"Tổng thống Trump tuyên bố rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Đằng sau sự lạc quan đầy bất ngờ này là một lời hứa về việc Mỹ sẽ giảm mức độ can dự và chuyển trách nhiệm chấm dứt chiến sự sang cho châu Âu. Thà là sự thật còn hơn ảo tưởng", ông Tusk viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki trước đó nói rằng phát biểu của ông Trump là "tuyệt vời".

Ông Nawrocki và ông Tusk đều đồng ý về sự cần thiết phải giúp Ukraine trong cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Nawrocki ưu tiên quan hệ với Nhà Trắng và tin rằng EU không nên dính líu vào vấn đề quốc phòng, trong khi ông Tusk cho rằng EU cần có vai trò cùng NATO và Mỹ.

NORAD tuyên bố ngăn máy bay Nga

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) hôm 24.9 điều động các chiến đấu cơ để nhận dạng và chặn 4 máy bay quân sự Nga ngoài khơi Alaska (Mỹ), theo thông cáo của tổ chức quốc phòng Mỹ và Canada đưa ra hôm 25.9.

Theo đó, NORAD phát hiện và theo dõi 2 chiếc Tu-95 cùng 2 chiếc Su-35 của Nga hoạt động trong Vùng Nhận dạng phòng không Alaska. NORAD ứng phó bằng cách điều động một máy bay E-3, bốn chiến đấu cơ F-16 và bốn máy bay tiếp liệu KC-135.

Các máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và không xâm nhập không phận có chủ quyền của Mỹ hay Canada, NORAD cho biết.

Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska là khu vực thuộc không phận quốc tế, nơi mọi máy bay đều phải được nhận dạng nhằm phục vụ mục đích an ninh quốc gia, theo NORAD.

Phía Nga chưa bình luận.