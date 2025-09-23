Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga nói Ukraine không kích 8 tỉnh và bán đảo Crimea

Văn Khoa
Văn Khoa
23/09/2025 08:35 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã phá hủy 81 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 8 tỉnh của Nga, trên bán đảo Crimea và biển Đen trong 8 giờ đồng hồ.

Sáng nay 23.9 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 81 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên không phận 8 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea và biển Đen trong ngày 22.9.

Ukraine lại tấn công lãnh thổ Nga dồn dập? - Ảnh 1.

Một tòa nhà trường học bị hư hại trong vụ việc mà chính quyền địa phương gọi là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại thị trấn Foros thuộc bán đảo Crimea hôm 21.9

Ảnh: Reuters

"Từ 15 giờ đến nửa đêm 22.9 (giờ Moscow), lực lượng phòng không đã tiêu diệt 81 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trên không phận các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Rostov, Ryazan, Tula và Moscow, cũng như trên không phận Cộng hòa Crimea và biển Đen", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Ngoài ra, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng 21 UAV đã bị phá hủy trên đường đến thành phố trong khoảng 6 giờ đồng hồ, và các chuyên gia đang kiểm tra các mảnh vỡ UAV trên mặt đất, theo Reuters.

Ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, cũng thông báo các đơn vị phòng không đã phá hủy ít nhất 6 UAV gần cảng. Các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn trên bãi đất trống, nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Xem UAV Ukraine tập kích thủy phi cơ Be-12 Chaika của Nga ở Crimea

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga. Kyiv thường tiến hành không kích với lý do đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố ở Ukraine.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.9 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Kalynivske, nằm ngay bên trong tỉnh Dnipropetrovsk thuộc đông nam Ukraine, theo Reuters.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine khẳng định tuyên bố trên của Moscow là không đúng sự thật, và quân đội Nga đã đạt được ít tiến triển hơn trong khu vực so với những gì họ báo cáo, theo Reuters.

Quân đội Ukraine cho hay họ đang tham gia các hoạt động phản công tại một phần của tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.

Lực lượng Nga được cho là đang tiến quân chậm rãi qua miền đông và miền trung Ukraine, kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, theo Reuters.

Tin liên quan

Nga tố Ukraine tấn công chết người tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea

Nga tố Ukraine tấn công chết người tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea

Phía Nga cáo buộc một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào khu nghỉ dưỡng Foros trên bán đảo Crimea hôm 21.9 gây thương vong.

