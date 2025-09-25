Ukraine chuẩn bị phản công lớn, cần ông Trump hỗ trợ?

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh ông Trump vào ngày 23.9 đã ca ngợi hành động của quân đội Ukraine trên tiền tuyến và chỉ trích gay gắt Nga, đánh dấu một sự thay đổi đột ngột trong lập trường của tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, nền kinh tế Nga đang tăng trưởng chậm lại còn đà tiến của Nga ở Ukraine cũng đã chậm lại đáng kể.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh dường như đang giành được sự ủng hộ của ông Trump bằng cách phối hợp các nỗ lực của mình. Đồng thời, các quan chức Mỹ ủng hộ lập trường quyết đoán hơn về việc hỗ trợ Ukraine đã thông báo cho tổng thống về tình hình thực tế tại Ukraine, nhấn mạnh bước tiến hạn chế của Nga trên tiền tuyến.

Ngoài ra, theo báo Wall Street Journal, chủ nhân Nhà Trắng còn được thông báo về một cuộc phản công đã được lên kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc phản công này sẽ cần sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng chỉ trong lĩnh vực tình báo. Điều này rất quan trọng bởi vì, theo các quan chức Mỹ, ông Trump đã thay đổi giọng điệu nhưng không thay đổi chính sách.

Tổng thống Donald Trump (phải) tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 80, tại Thành phố New York (Mỹ), ngày 23.9.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump cho phép bán vũ khí cho Ukraine, nhưng ông đã hạn chế việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga chưa có bình luận về thông tin mới do tờ Wall Street Journal đưa ra.

Trước đó vào ngày 23.9, Tổng thống Trump đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, cho rằng Ukraine có thể khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ với sự hỗ trợ của châu Âu.

Theo tổng thống Mỹ, Nga đã chứng tỏ mình chỉ là con “hổ giấy”, vì không đạt được thành công đáng kể nào trên tiền tuyến. Trong khi đó, quân đội Ukraine hóa ra lại mạnh hơn nhiều so với những gì người ta từng nghĩ.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng tổng thống Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine đến cùng. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông lại diễn giải phát biểu của ông Trump theo cách khác, cho rằng tổng thống Mỹ có thể muốn tránh xa cuộc chiến ở Ukraine.