Nga bác so sánh 'hổ giấy' của ông Trump

Trong một thay đổi giọng điệu đột ngột và đáng chú ý, Tổng thống Trump vào ngày 23.9 tuyên bố ông tin rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, tức khoảng 1/5 diện tích ban đầu của Ukraine.

Trong một bài đăng trên kênh Truth Social, ông Trump viết: "Ông Putin và Nga đang gặp khó khăn kinh tế lớn, và đây là lúc Ukraine phải hành động".

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho rằng những bình luận của Trump xuất phát từ việc ông vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

"Tất nhiên, Tổng thống Trump đã nghe phiên bản sự kiện từ ông Zelensky. Và rõ ràng tại thời điểm này, phiên bản này chính là lý do dẫn đến đánh giá mà chúng tôi đã nghe [ông Trump nói]", ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: REUTERS

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RBC, ông Peskov cho biết quân đội Nga đang giành được những thắng lợi ở Ukraine, và đang chủ động tiến quân một cách thận trọng. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng việc Nga không có bất kỳ đột phá nào gần đây là do Ukraine đã phòng thủ kiên quyết và đầy sáng tạo, khi cả hai bên đều đã bị suy yếu sau hơn ba năm rưỡi xung đột.

Ông Peskov nói: "Tất nhiên, đây là vấn đề chuyên môn thuộc về quân đội, nhưng nhìn chung - và Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố điều này - chúng tôi đang tiến lên rất thận trọng để giảm thiểu tổn thất... [và] để không làm suy yếu tiềm năng tấn công của chúng tôi. Đây là những hành động rất có chủ đích".

"Tôi xin nhắc lại, tình hình cho thấy đối với những ai không muốn đàm phán ngay bây giờ, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều trong những ngày sắp tới", ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov không đồng tình với bình luận của ông Trump rằng Nga là "hổ giấy": "Nga không phải là hổ. Nga thường được liên tưởng đến một con gấu. Không có thứ gì gọi là "gấu giấy", và Nga là con gấu thực thụ".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, "Nga vẫn duy trì được khả năng phục hồi [và] sự ổn định kinh tế vĩ mô".

"Đúng vậy, Nga đang trải qua những căng thẳng và vấn đề nhất định trong nhiều lĩnh vực kinh tế, tất yếu liên quan đến vô số hạn chế kinh tế, lệnh cấm vận v.v. mà Nga đang phải đối mặt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn", ông Peskov nhấn mạnh.