Thế giới

Phó tổng thống Mỹ cảnh báo Moscow, ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp nhau

Văn Khoa
Văn Khoa
25/09/2025 09:59 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24.9 nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang 'càng ngày càng mất kiên nhẫn' với Nga sau khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine bị đình trệ.

Phát biểu tại bang Bắc Carolina (Mỹ), ông Vance nói Tổng thống Trump "cảm thấy [Moscow] chưa đưa ra đủ điều kiện để chấm dứt xung đột... Nếu Nga từ chối đàm phán một cách thiện chí, tôi nghĩ điều đó sẽ rất, rất tệ cho đất nước của họ", theo AFP.

Hôm 23.9, Tổng thống Trump nói rằng với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu và NATO, Kyiv có thể giành chiến thắng và có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Phát ngôn này đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kinh ngạc sau nhiều tháng ông Trump khẳng định Ukraine sẽ khó lòng giành lại được những vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, theo AFP.

Lãnh đạo châu Âu: Có thể xem xét bắn máy bay Nga xâm phạm không phận

Ông Vance đưa ra cảnh báo trên sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm kín bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (Mỹ) hôm 24.9. Cuộc gặp kéo dài chưa đầy một giờ và chủ yếu xoay quanh xung đột Nga-Ukraine, theo những tuyên bố do hai bên đưa ra sau cuộc hội đàm, theo Đài RT.

"Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống [Mỹ Donald] Trump về việc chấm dứt giết chóc và việc Moscow cần thực hiện các bước đi có ý nghĩa hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến Nga-Ukraine", Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về cuộc hội đàm giữa hai ông Rubio và Lavrov.

- Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại sân bay khu vực Concord–Padgett ở thành phố Concord thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 24.9

Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra một bản tóm tắt chi tiết hơn về cuộc hội đàm nói trên, khẳng định hai ông Lavrov và Rubio đã đồng ý "tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ" cũng như tái khẳng định tầm quan trọng của "động lực" được tạo ra bởi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại bang Alaska vào ngày 15.8 đối với việc "bình thường hóa quan hệ song phương".

"Ông Lavrov nhấn mạnh [Moscow] sẵn sàng tuân thủ đường lối đã được các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thiết lập tại Alaska, bao gồm việc phối hợp các nỗ lực với phía Mỹ để giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột ở Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov đã chỉ trích "những âm mưu không thể chấp nhận được do Kyiv và một số thủ đô châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài cuộc xung đột" trong các cuộc đàm phán.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga.

Khám phá thêm chủ đề

nga UKRAINE Trump Ngoại trưởng mỹ Phó tổng thống Mỹ JD Vance
