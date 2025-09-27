Chiến sự Ukraine ngày 1.311: Hai bên tổn thất gần 3 triệu quân?

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar thuộc Nga vào ngày 26.9, theo trang tin The Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay "mức độ và chi tiết thiệt hại đang được làm rõ", đồng thời tuyên bố lực lượng nước này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Nga và buộc Moscow phải chấm dứt hành động vũ trang chống lại Ukraine.

Quân nhân Ukraine khai hỏa khẩu pháo tự hành Bohdana về phía binh sĩ Nga tại một vị trí ở tiền tuyến ngày 13.9 Ảnh: Reuters

Nhà máy lọc dầu Afipsky, nằm cách tiền tuyến khoảng 200 km, đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp dầu diesel và dầu hỏa cho lực lượng Nga. Nhà máy này chiếm 2,1% sản lượng lọc dầu của Nga, xử lý khoảng 6,25 triệu tấn dầu mỗi năm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã chặn và tiêu diệt 55 UAV của Ukraine ở các tỉnh của Nga gồm Rostov, Kursk, Belgorod, Voronezh và Tambov, bán đảo Crimea và trên biển Azov, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod chiều 26.9 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các khu định cư ở tỉnh Belgorod bằng hơn 110 UAV và gần 30 quả đạn, khiến một dân thường thiệt mạng và một số ngôi nhà bị hư hại, theo TASS.

Đến tối 26.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của đối phương. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Nga ước tính Ukraine mất 1,7 triệu quân

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.9 tuyên bố trong tuần qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 4 khu định cư trong khu vực tác chiến quân sự đặc biệt của Nga, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1.724 máy bay không người lái, 24 quả bom dẫn đường và 5 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Cùng ngày, trung tướng Apty Alaudinov, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị Quân đội Nga, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1 rằng tổn thất vĩnh viễn của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022 ước tính lên tới 1,7 triệu người.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 26.9 tuyên bố Nga đã mất khoảng 1.106.430 quân tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 24.2.2022, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga còn mất 11.203 xe tăng, 23.287 xe bọc thép chiến đấu, 33.147 hệ thống pháo, 1.501 hệ thống rốc két phóng loạt, 1.222 hệ thống phòng không, 427 máy bay, 345 trực thăng, 63.569 UAV, 28 tàu, và một tàu ngầm.

Đến tối 26.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của mỗi bên. Không thể xác minh được dữ liệu do hai bên đưa ra.

Bloomberg ngày 25.9 đưa tin các nhà ngoại giao từ Anh, Đức và Pháp đã gặp các quan chức Nga để phản đối cáo buộc vi phạm không phận Ba Lan và Estonia, đồng thời cảnh báo về việc họ sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga.

Phản ứng về thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26.9 nói: "Tôi thậm chí không muốn nói về điều này. Đó là một tuyên bố rất vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm vì những cáo buộc chống lại Nga rằng máy bay quân sự của họ đã vi phạm không phận của nước khác là vô căn cứ. Không có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra".

Các phóng viên cũng đã yêu cầu ông Peskov bình luận về bài báo của Bloomberg rằng tại một cuộc họp kín, các đại diện của Nga được cho là đã thừa nhận vi phạm không phận của các nước phương Tây để đáp trả các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. "Hãy hỏi Bloomberg xem họ lấy thông tin này từ đâu", ông Peskov nói.

Trước đó, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho hay chính quyền nước này đã yêu cầu tham vấn với các thành viên NATO theo Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương liên quan đến cáo buộc vi phạm không phận. Chính quyền Estonia đã tuyên bố rằng vào sáng 19.9, ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc đó.

Dù vậy, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 26.9 đã nhất trí về nhu cầu cấp thiết phải thiết lập một "bức tường" phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV), sau khi những cáo buộc Nga vi phạm không phận gây lo ngại cho các nước thành viên ở phía đông, theo AFP.

"Việc Nga liên tục vi phạm không phận của chúng tôi là không thể chấp nhận được. Thông điệp rất rõ ràng: Nga đang thử thách EU và NATO. Và phản ứng của chúng tôi phải kiên quyết, thống nhất và ngay lập tức", Ủy viên quốc phòng EU Andrius Kubilius phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Helsinki của Phần Lan. Đến tối 26.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn của ông Kubilius.

Các quan chức EU cho hay trọng tâm ban đầu sẽ là phát triển một mạng lưới cảm biến giúp phát hiện tốt hơn mọi cuộc xâm nhập. Họ cho biết thêm mục tiêu là hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong vòng một năm, nhưng việc xây dựng năng lực đánh chặn UAV sẽ mất nhiều thời gian hơn.

