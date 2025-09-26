Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chiến sự Ukraine vẫn nóng, ông Trump mất kiên nhẫn

Khánh An
Khánh An
26/09/2025 04:40 GMT+7

Mỹ cảnh báo rằng Tổng thống Donald Trump đang mất kiên nhẫn về nỗ lực trung gian hòa giải, trong khi xung đột tại Ukraine liên tiếp xảy ra nhiều diễn biến mới.

Tiền tuyến khốc liệt

Trang tin The Kyiv Independent dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho biết đã bắn rơi một chiến đấu cơ Su-34 của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia vào rạng sáng 25.9. Theo đó, máy bay Nga bị bắn hạ vào khoảng 4 giờ (giờ địa phương) tại khu vực tiền tuyến, sau khi tấn công TP.Zaporizhzhia bằng bom dẫn đường. Su-34 là máy bay tiêm kích - ném bom tầm trung, được phát triển từ Su-27 vào thập niên 1990. Giữa tháng 9 vừa qua, quân đội Nga nhận một lô Su-34 mới từ Tập đoàn Máy bay thống nhất (UAC), thuộc Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec.

Chiến sự Ukraine vẫn nóng, ông Trump mất kiên nhẫn - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ở Donetsk

Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 25.9, Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết đã phá hủy 2 máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Crimea. Cuộc tấn công nằm trong nỗ lực tiếp diễn nhằm phá hủy các tài sản giá trị cao của Nga trên bán đảo, theo HUR. An-26, loại máy bay 2 động cơ cánh quạt từ thời Liên Xô, thường được sử dụng cho các chuyến vận tải tầm ngắn và trung, có khả năng chở 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Trong khi đó, Nga cho biết lực lượng nước này đạt một số tiến triển tại các khu vực Donetsk và Luhansk miền đông Ukraine. Hãng TASS ngày 25.9 dẫn lời quan chức Igor Kimakovsky của Nga tại Donetsk cho biết Ukraine đang tìm cách đưa lực lượng dự bị đến thị trấn Siversk và giao tranh ác liệt đang diễn ra tại đây. "Siversk đã bị vây trong một túi lửa. Lực lượng Nga đang bao vây từ phía bắc, phía nam và phía tây", ông cho biết. Ngoài ra, lực lượng Nga cho biết đã phóng tên lửa Iskander tấn công một bãi huấn luyện của Ukraine tại tỉnh Chernihiv, khiến đối phương tổn thất khoảng 300 binh sĩ. Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ hội đàm khi ông Trump dần cạn kiên nhẫn với Moscow

Bế tắc giải pháp

AFP ngày 25.9 dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo rằng Tổng thống Donald Trump "ngày càng trở nên vô cùng mất kiên nhẫn" với Nga, trong bối cảnh lập trường của Washington đối với Moscow cứng rắn hơn sau khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine rơi vào bế tắc. Trong cuộc gặp trước đó hôm 24.9 bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ ra căng thẳng với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, yêu cầu "chấm dứt giết chóc" và Moscow phải "thực hiện những bước đi thực chất hướng tới một giải pháp bền vững".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phản bác và "nhấn mạnh việc không thể chấp nhận các kế hoạch do Kyiv và một số nước châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài xung đột", theo bản tường thuật cuộc đối thoại do phía Nga cung cấp. Dù vậy, 2 nhà ngoại giao trên khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Phát biểu tại LHQ hôm 24.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước giúp chấm dứt cuộc xung đột tại nước này, vốn có thể châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.

