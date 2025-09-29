Chiến sự Ukraine ngày 1.313: Kyiv hứng đợt không kích lớn

Ukraine nói rằng Nga đã phát động cuộc không kích lớn vào thủ đô Kyiv sáng 28.9. Theo Reuters, quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 595 UAV và 48 tên lửa vào khắp lãnh thổ Ukraine, với mục tiêu chính là thủ đô Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đợt tấn công kéo dài trong 12 tiếng. “Một cơ sở sản xuất bánh mì, một nhà máy sản xuất lốp xe, nhà riêng và các tòa nhà chung cư, cùng các cơ sở hạ tầng dân sự khác ở Kyiv đã bị hư hại do các cuộc không kích. Các cơ quan khẩn cấp đã được triển khai”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tên lửa phát nổ trên bầu trời thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 28.9 ẢNH: REUTERS

Theo Kyiv Post, cuộc tấn công diễn ra trong nhiều đợt. Ban đầu, “bầy đàn UAV” được triển khai bay qua nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine, sau đó hướng đến tỉnh Kyiv và thành phố thủ đô. Các đợt phóng tên lửa và UAV được triển khai nối tiếp nhau.

Quân đội Ukraine tuyên bố đánh chặn 568 UAV và 43 tên lửa Nga. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko kêu gọi người dân nấp trong những nơi trú ẩn. Ngoài ra, giới chức Ukraine cũng ghi nhận các cuộc tấn công nhằm vào các tỉnh Odessa, Sumy, Mykolaiv và Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.9 ra tuyên bố: “Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, vũ khí trên biển và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự. Đợt tấn công đã đánh trúng tất cả mục tiêu chỉ định”.

Quân đội Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát các khu định cư Derilovo và Mayskoye ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, cùng khu Stepovoye ở tỉnh Dnipropetrovsk. Moscow cũng tuyên bố đã đánh chặn ít nhất 230 UAV Ukraine trong ngày 28.9.

Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Đám cháy, các mảnh vỡ tại thủ đô Kyiv, Ukraine sau đợt tấn công ngày 28.9 ẢNH: REUTERS

Viết trên X, ông Zelensky kêu gọi Mỹ, châu Âu, các nước trong nhóm G7 và G20 cần có phản ứng mạnh mẽ và tăng cường sức ép lên Moscow.

Nga sẵn sàng đón tiếp ông Trump ở Moscow

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28.9 nhắc lại lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nga vẫn còn hiệu lực.

“Nó không bị gác lại. Đây là lời mời chủ động. Tổng thống Putin đã sẵn sàng và rất vui được gặp Tổng thống Trump. Phần còn lại phụ thuộc vào quyết định của ông Trump”, TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Vào giữa tháng 8, ông Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ. Kết thúc buổi họp báo, ông Putin đề xuất cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga.

Chỉ huy Ukraine nói Nga thất bại dù áp dụng cách đánh 'ngàn nhát cắt'

Nga, Ukraine đổ lỗi nhau làm gián đoạn nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát, đã ngừng hoạt động 4 ngày liên tiếp. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho đối thủ đã tấn công vào tỉnh Zaporizhzhia khiến nhà máy gián đoạn.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 27.9 tuyên bố: “Do hành động của Nga, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã ngừng hoạt động 4 ngày liên tiếp”.

Trong khi đó, quan chức điều hành nhà máy nói rằng đợt tấn công của Kyiv đã khiến hệ thống lưới điện gặp sự cố, do đó nhà máy phải chạy bằng các máy phát điện.

Khói bốc lên tại tòa nhà ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 28.9 ẢNH: REUTERS

Nhà máy được đặt tại thành phố Enerhodar, nằm gần khu vực tiền tuyến giao tranh. Moscow và Kyiv nhiều lần đổ lỗi nhau tấn công khiến nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Sáu lò phản ứng ở nhà máy đã được tắt, tuy nhiên cơ sở này cần nguồn điện để duy trì hệ thống làm mát và an toàn, nhằm ngăn các lò phản ứng tan chảy và có thể gây sự cố hạt nhân.

Hồi đầu tuần, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến Moscow trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đại diện Cơ quan nguyên tử Nga (Rosatom) về tình trạng an toàn của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.