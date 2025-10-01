Mỹ đặt phi đội UAV uy lực trên bán đảo Triều Tiên

Không quân Mỹ thông báo đã chính thức kích hoạt Phi đội Trinh sát viễn chinh 431 vào ngày 29.9 tại căn cứ không quân Kunsan (Hàn Quốc gọi là Gunsan) ở bờ tây Hàn Quốc, nằm ở phía nam thủ đô Seoul, theo CNN ngày 30.9.

Phi đội này sẽ vận hành các UAV MQ-9 Reaper và do trung tá Douglas Slater chỉ huy.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ẢNH: REUTERS

Trước đây, quân đội Mỹ luân phiên triển khai MQ-9 đến bán đảo Triều Tiên nhưng đây là lần đầu tiên phi đội UAV này đóng quân lâu dài tại Hàn Quốc.

MQ-9 Reaper là UAV sử dụng một động cơ phản lực cánh quạt. Đây là mẫu UAV vũ trang uy lực hàng đầu thế giới, với thời gian bay 27 giờ, trần bay 15 km, tầm bay 2.575 km và có khả năng mang 1.700 kg vũ khí, từ tên lửa Hellfire đến bom dẫn đường chính xác cao. UAV này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ chiến đấu cho đến trinh sát.

Tầm bay của MQ-9 không chỉ bao quát CHDCND Triều Tiên mà còn phủ khắp biển Hoa Đông, Đài Loan. Trung Quốc đại lục chỉ cách Kunsan khoảng 400 km.

"Hoạt động của MQ-9 sẽ hỗ trợ những ưu tiên của Mỹ-Hàn trong lĩnh vực tình báo, giám sát và trinh sát trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", Không quân Mỹ thông báo.

Trung tá Slater đánh giá UAV MQ-9 mang đến một năng lực uy lực, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ sứ mệnh, thắt chặt hợp tác và chứng minh cam kết chung trong việc đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực. Chưa rõ sẽ có bao nhiêu chiếc MQ-9 được đưa đến căn cứ nói trên.

Việc triển khai phi đội MQ-9 thường trực tại Hàn Quốc được đánh giá là bước đi lớn thứ hai trong năm của Không quân Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

Động thái đầu tiên diễn ra vào tháng 7, khi Không quân Mỹ di chuyển các tiêm kích F-16 từ Kunsan đến căn cứ không quân Osan ở phía bắc, gần Triều Tiên hơn.

Tổng cộng 31 chiếc F-16 và 1.000 quân nhân dự kiến di chuyển từ Kunsan đến Osan tính đến tháng 10. Không quân Mỹ cho biết lực lượng này sẽ ở lại đó cho đến tháng 10.2026 để đánh giá khả năng tối ưu hóa năng lực và tăng cường hiệu quả tác chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên và các bên khác chưa bình luận.