Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Mỹ đặt phi đội UAV uy lực trên bán đảo Triều Tiên

Vi Trân
Vi Trân
01/10/2025 09:32 GMT+7

Không quân Mỹ đã chính thức triển khai lâu dài phi đội máy bay không người lái (UAV) MQ-9 uy lực đến bán đảo Triều Tiên.

Không quân Mỹ thông báo đã chính thức kích hoạt Phi đội Trinh sát viễn chinh 431 vào ngày 29.9 tại căn cứ không quân Kunsan (Hàn Quốc gọi là Gunsan) ở bờ tây Hàn Quốc, nằm ở phía nam thủ đô Seoul, theo CNN ngày 30.9. 

Phi đội này sẽ vận hành các UAV MQ-9 Reaper và do trung tá Douglas Slater chỉ huy.

Mỹ đặt phi đội UAV uy lực đến sát Trung Quốc, Triều Tiên - Ảnh 1.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ

ẢNH: REUTERS

Trước đây, quân đội Mỹ luân phiên triển khai MQ-9 đến bán đảo Triều Tiên nhưng đây là lần đầu tiên phi đội UAV này đóng quân lâu dài tại Hàn Quốc.

MQ-9 Reaper là UAV sử dụng một động cơ phản lực cánh quạt. Đây là mẫu UAV vũ trang uy lực hàng đầu thế giới, với thời gian bay 27 giờ, trần bay 15 km, tầm bay 2.575 km và có khả năng mang 1.700 kg vũ khí, từ tên lửa Hellfire đến bom dẫn đường chính xác cao. UAV này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ chiến đấu cho đến trinh sát.

Tầm bay của MQ-9 không chỉ bao quát CHDCND Triều Tiên mà còn phủ khắp biển Hoa Đông, Đài Loan. Trung Quốc đại lục chỉ cách Kunsan khoảng 400 km.

"Hoạt động của MQ-9 sẽ hỗ trợ những ưu tiên của Mỹ-Hàn trong lĩnh vực tình báo, giám sát và trinh sát trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", Không quân Mỹ thông báo.

Trung tá Slater đánh giá UAV MQ-9 mang đến một năng lực uy lực, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ sứ mệnh, thắt chặt hợp tác và chứng minh cam kết chung trong việc đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực. Chưa rõ sẽ có bao nhiêu chiếc MQ-9 được đưa đến căn cứ nói trên.

Việc triển khai phi đội MQ-9 thường trực tại Hàn Quốc được đánh giá là bước đi lớn thứ hai trong năm của Không quân Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

Động thái đầu tiên diễn ra vào tháng 7, khi Không quân Mỹ di chuyển các tiêm kích F-16 từ Kunsan đến căn cứ không quân Osan ở phía bắc, gần Triều Tiên hơn.

Tổng cộng 31 chiếc F-16 và 1.000 quân nhân dự kiến di chuyển từ Kunsan đến Osan tính đến tháng 10. Không quân Mỹ cho biết lực lượng này sẽ ở lại đó cho đến tháng 10.2026 để đánh giá khả năng tối ưu hóa năng lực và tăng cường hiệu quả tác chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên và các bên khác chưa bình luận.

Tin liên quan

Khốc liệt đường đua phát triển UAV quân sự

Khốc liệt đường đua phát triển UAV quân sự

Cuộc đua phát triển UAV quân sự trên thế giới đang ngày càng gay gắt trong bối cảnh xung đột vũ trang lan rộng và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Khám phá thêm chủ đề

UAV mq-9 rEAPER Không quân Mỹ Triều Tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận