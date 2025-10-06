Chiến sự Ukraine ngày 1.320: Hỏa lực Nga giáng xuống loạt thành phố ở Ukraine

Trên kênh Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương sau các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên khắp Ukraine. Các khu vực chịu ảnh hưởng được ghi nhận bao gồm Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa và Kirovohrad, theo ABC News.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường sau cuộc tấn công từ Nga ở ngoại ô Lviv (Ukraine) ngày 5.10.2025 ẢNH: REUTERS

Vụ không kích ở vùng Lviv, trên biên giới Ukraine với Ba Lan, được mô tả là một trong những vụ tấn công dữ dội nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.2022. Ít nhất 25 cơ sở tại thành phố Lviv được cho là đã bị tấn công.

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi xác nhận "một đêm rất khó khăn", cho biết các tòa nhà bị tấn công bao gồm một khu công nghiệp ở phía tây trung tâm thành phố. Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine (DSNS) cho hay vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Ở khu vực tiền tuyến phía nam, Thống đốc Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết hỏa lực của Nga đã phá hủy đường ống dẫn khí đốt, nhà ở và các tòa nhà khác. Hơn 73.000 khách hàng đã bị mất điện, ông Fedorov cho biết.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 50 tên lửa và gần 500 UAV trong đợt tấn công mới nhất. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hoặc chế áp 439 UAV và 39 tên lửa.

"Một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là hoàn toàn khả thi, và nó có thể mở đường cho một giải pháp ngoại giao thực sự. Mỹ và châu Âu phải hành động để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải dừng lại", Tổng thống Ukraine Zelensky nói.



Tòa nhà và phương tiện bị hư hại sau khi bị tập kích tại Zaporizhzhia, Ukraine ngày 5.10.2025 ẢNH: REUTERS

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.10 mô tả đợt tấn công trên là "một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa được triển khai trên bộ, trên biển và trên không", nhắm vào những gì Moscow cho là "các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự, các cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng hỗ trợ hoạt động của lực lượng Ukraine".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong số các vũ khí được sử dụng có tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal và UAV tấn công. "Các mục tiêu tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công", Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram.

CH Czech sắp có thủ tướng mới, nguồn viện trợ Ukraine khả năng u ám

Các cuộc tấn công của Nga đã khiến quân đội Ba Lan triển khai lực lượng phòng không để bảo vệ không phận, theo The Kyiv Independent. Bộ Chỉ huy tác chiến Ba Lan ngày 5.10 cho biết trên mạng xã hội rằng các máy bay chiến đấu đã được triển khai và các đơn vị phòng không được đặt trong tình trạng báo động khi "Nga một lần nữa thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Ukraine".

Phía Ba Lan nhấn mạnh đây là những hành động mang tính phòng ngừa, nhằm bảo đảm an ninh không phận và bảo vệ người dân, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh với vùng đang bị đe dọa.

Đức lên tiếng

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 5.10 cho biết nước này phải cải thiện khả năng phòng thủ chống UAV, nhưng không nên phản ứng vội vàng vì điều này có nguy cơ rơi vào "bẫy leo thang của Tổng thống Putin".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ẢNH: REUTERS

Những phát biểu của ông Boris Pistorius được đưa ra sau khi phát hiện UAV tại sân bay Munich, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy và hơn 10.000 hành khách gián đoạn lịch trình.

"Tổng thống Putin hiểu rất, rất rõ nước Đức", báo Handelsblatt dẫn lời ông Pistorius nói về Tổng thống Nga Putin.

Ngoài ra, Bộ trưởng Pistorius cũng cảnh báo rằng nếu không có cam kết rõ ràng từ cả 3 chính phủ Pháp - Đức - Tây Ban Nha đối với dự án Hệ thống máy bay chiến đấu tương lai (FCAS) vào cuối năm nay, thì Berlin sẽ rút khỏi dự án.



Lãnh đạo sắp tới của CH Czech : Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập EU

Phát biểu sau khi đảng ANO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội CH Czech, tỉ phú Andrej Babis - lãnh đạo đảng ANO - cho rằng Ukraine hiện chưa sẵn sàng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

"Các bạn chưa sẵn sàng cho EU. Chúng ta cần chấm dứt xung đột trước. Tất nhiên, chúng tôi có thể hợp tác với Ukraine, nhưng các bạn chưa sẵn sàng để gia nhập EU", theo Đài RT dẫn lời ông Babis ngày 4.10.

Lãnh đạo đảng ANO cũng nhấn mạnh lại cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình rằng CH Czech sẽ ngừng cung cấp viện trợ trực tiếp cho Ukraine.

Ông Babis giải thích: "Chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine thông qua EU. Liên minh châu Âu đang giúp Ukraine, và điều đó nằm trong ngân sách châu Âu, trong ngân sách tiếp theo, và chúng tôi đang đóng góp rất nhiều tiền cho ngân sách đó. Và đó sẽ là cách chúng tôi tiếp tục hỗ trợ".

Ông Babis cũng bày tỏ hoài nghi về sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine – kế hoạch do Tổng thống Petr Pavel khởi xướng, đồng thời cho rằng "không ai nên kiếm tiền từ xung đột. Mọi việc nên do NATO tổ chức".