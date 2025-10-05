Chiến sự Ukraine ngày 1.319: Ukraine tố UAV Nga tấn công xe lửa

Hình ảnh do phía Ukraine công bố trong vụ một tàu lửa nước này bị tấn công ảnh: ap/đường sắt ukraine

Ukraine nói Nga tấn công hàng loạt ở biên giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4.10 thông báo trên X rằng có ít nhất 30 người bị thương trong vụ tấn công do UAV Nga thực hiện nhằm vào thành phố Shostka, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 70 km.

Còn Tỉnh trưởng Sumy Oleh Hryhorov cho hay xe lửa đã bị trúng đòn tấn công trong lúc di chuyển từ Shostka đến thủ đô Kyiv.

Cả Tổng thống Zelensky và Tỉnh trưởng Hryhorov đều đăng những hình ảnh mà họ cho là chụp tại hiện trường. Nga chưa bình luận về vụ việc và trước đây nhiều lần tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Nga cải tiến tên lửa đạn đạo ra sao để vượt qua "lá chắn" phòng không Patriot?

Trong đêm đến rạng sáng 4.10, AP dẫn thông tin từ một công ty năng lượng tại khu vực cho hay UAV và tên lửa Nga tiếp tục tấn công lưới điện Ukraine.

Vụ tấn công làm hư hại các cơ sở năng lượng gần Chernihiv, thành phố nằm ở phía tây Shostka và gây mất điện cho khoảng 50.000 hộ gia đình, theo Chernihivoblenergo.

Ông Dmytro Bryzhynskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Chernihiv, xác nhận thành phố đã bị tấn công trong đêm và gây cháy nhiều nơi, nhưng không tiết lộ những điểm bị cháy.

Cũng trong đêm đến rạng sáng 4.10, quân đội Ukraine ước tính lực lượng Nga phóng thêm 109 UAV và 3 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Phía Ukraine cho hay đã bắn hạ hoặc làm chệch hướng 73 UAV.

Nga cũng chưa bình luận về thông tin chiến sự này.

Một binh sĩ Nga đang cầm drone tại buổi lễ tiếp nhận phương tiện quân sự và cơ giới tại Rostov-on-Don hôm 3.10 cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ảnh: reuters

Nga tố ngược Ukraine tấn công trên lãnh thổ

TASS dẫn lời Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết các cuộc tấn công của Ukraine trong tháng 9 đã khiến 20 người thiệt mạng trên địa bàn tỉnh nằm ở biên giới Nga.

"Tháng 9 là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với chúng tôi. Riêng hôm qua đã có hai dân thường thiệt mạng trong cùng một ngày. Tổng cộng 20 người đã tử vong trong tháng 9, thêm 185 người khác bị thương", Tỉnh trưởng Gladkov viết trên Telegram.

Ukraine không bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, quân đội nước này hôm 4.10 cho biết đã một lần nữa bắn trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga là Kirishi gần St Petersburg, cách biên giới hơn 1.200 km.

Các kênh tin tức trên Telegram của Nga lẫn Ukraine đều đăng những đoạn video nhận được từ dân thường sống gần thành phố Kirishi. Trong clip, những vật thể giống UAV đã bay trong đêm, cùng với những tiếng nổ lớn vang lên.

Tỉnh trưởng tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko cùng ngày thông báo lực lượng Nga đã bắn hạ 7 UAV trong đêm, và các vụ cháy đã được dập tắt bên trong khu công nghiệp.

Ông Putin nói gì về khả năng Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine?

Ukraine tố Trung Quốc hỗ trợ dữ liệu vệ tinh cho Nga

Cùng ngày 4.10, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (SZRU) thông báo nắm được chứng cứ về việc Trung Quốc cung cấp cho Nga dữ liệu vệ tinh để sử dụng cho các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine.

Cụ thể, một viên chức SZRU tên Oleh Alexandrov nói với Ukrinform rằng Kyiv có bằng chứng ghi nhận “sự hợp tác cấp cao giữa Nga và Trung Quốc trong hoạt động trinh sát vệ tinh lãnh thổ Ukraine".

Theo ông Alexandrov, mục đích của hoạt động này là xác định những mục tiêu chiến lược để tấn công.

Nga và Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin trên. Lâu nay chính quyền Bắc Kinh khẳng định vai trò trung lập trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ngược lại, Reuters và The Wall Street Journal vài ngày trước dẫn nguồn tin quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ chính quyền Washington đồng ý cung cấp thông tin tình báo để hỗ trợ quân đội chính quyền Kyiv tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga.