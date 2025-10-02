Rộ tin Mỹ sẽ hỗ trợ tình báo để Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga

The Wall Street Journal ngày 1.10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã phê chuẩn cho các cơ quan tình báo và Lầu Năm Góc hỗ trợ Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Lựu pháo tự hành 2S22 Bohdana gần tiền tuyến của Ukraine bắn về phía lực lượng Nga tại tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 8

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ cũng đang đề nghị đồng minh NATO hỗ trợ tương tự. Reuters ngày 2.10 dẫn lời hai quan chức Mỹ xác nhận thông tin từ bài viết của The Wall Street Journal.

Theo bài báo, Mỹ từ lâu nay đã chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhưng đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump hỗ trợ Kyiv tấn công tầm xa vào mục tiêu năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga.

Với diễn biến này, Ukraine sẽ có thể dễ dàng tấn công các cơ sở lọc dầu, đường ống dẫn dầu, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác cách xa biên giới, nhằm làm suy kiệt nguồn doanh thu mà Nga dùng để tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo The Wall Street Journal, sự phê chuẩn được đưa ra ngay sau khi ông Trump đăng bài viết trên mạng xã hội hồi tuần trước gợi ý rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Chủ nhân Nhà Trắng gần đây tỏ ra không hài lòng với Nga về tiến trình đàm phán và đã thúc giục các nước châu Âu ngừng mua dầu mỏ của Nga. Về phần mình, ông hứa sẽ gia tăng cấm vận Nga nếu châu Âu hành động như trên.

Theo The Wall Street Journal, Mỹ còn cân nhắc bán tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn 2.500 km) hay Barracuda (tầm bắn 926 km) và các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ khác cho Ukraine. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra.

Các bên liên quan chưa bình luận gì về thông tin Mỹ sẽ chia sẻ tình báo cho Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó nói rằng nếu việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường.