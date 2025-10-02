Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Rộ tin Mỹ sẽ hỗ trợ tình báo để Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Vi Trân
Vi Trân
02/10/2025 09:49 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal loan tin Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine tấn công tầm xa bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong lãnh thổ Nga.

The Wall Street Journal ngày 1.10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã phê chuẩn cho các cơ quan tình báo và Lầu Năm Góc hỗ trợ Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Rộ tin Mỹ sẽ cung cấp tình báo cho Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga - Ảnh 1.

Lựu pháo tự hành 2S22 Bohdana gần tiền tuyến của Ukraine bắn về phía lực lượng Nga tại tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 8

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ cũng đang đề nghị đồng minh NATO hỗ trợ tương tự. Reuters ngày 2.10 dẫn lời hai quan chức Mỹ xác nhận thông tin từ bài viết của The Wall Street Journal.

Theo bài báo, Mỹ từ lâu nay đã chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhưng đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump hỗ trợ Kyiv tấn công tầm xa vào mục tiêu năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga.

Với diễn biến này, Ukraine sẽ có thể dễ dàng tấn công các cơ sở lọc dầu, đường ống dẫn dầu, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác cách xa biên giới, nhằm làm suy kiệt nguồn doanh thu mà Nga dùng để tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo The Wall Street Journal, sự phê chuẩn được đưa ra ngay sau khi ông Trump đăng bài viết trên mạng xã hội hồi tuần trước gợi ý rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Đồng minh ông Putin chế giễu ông Trump về phát ngôn tàu ngầm áp sát Nga

Chủ nhân Nhà Trắng gần đây tỏ ra không hài lòng với Nga về tiến trình đàm phán và đã thúc giục các nước châu Âu ngừng mua dầu mỏ của Nga. Về phần mình, ông hứa sẽ gia tăng cấm vận Nga nếu châu Âu hành động như trên.

Theo The Wall Street Journal, Mỹ còn cân nhắc bán tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn 2.500 km) hay Barracuda (tầm bắn 926 km) và các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ khác cho Ukraine. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra.

Các bên liên quan chưa bình luận gì về thông tin Mỹ sẽ chia sẻ tình báo cho Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó nói rằng nếu việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường.

Tin liên quan

Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga?

Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga?

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp ở cộng hòa Chuvashia thuộc Nga trong đêm 8.3 và rạng sáng 9.3, theo lãnh đạo Chuvashia Oleg Nikolayev.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Tình báo Mỹ hạ tầng năng lượng Nga Tấn công tầm xa Trump Chiến sự Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận